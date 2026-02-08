سلام: كفرشوبا عنوان الصمود

أكد رئيس الحكومة من بلدة كفرشوبا أن هذه البلدة عنوان الصمود، ونعرف تمامًا ما عاناه أهل العرقوب من عدوان وحرمان وإهمال على مدى سنوات طويلة، ولهم حقوق ثابتة على . كما ندرك حجم الدمار الكبير الذي طال المنطقة، ولذلك فإن دعم صمود أهلها هو أولوية أساسية في عملنا.

وأضاف: هناك مشاريع مدروسة قيد المتابعة، أبرزها طريق – لما له من أهمية حيوية لأبناء المنطقة، إلى جانب ملف الصرف الصحي، واستكمال تأهيل وترميم المدارس الرسمية، بما يضمن بيئة تعليمية لائقة لأبنائنا".

وكان في استقباله أهالي ، وفاعليات المحلية والاجتماعية، إلى جانب عدد من النواب ورؤساء الجمعيات ومؤسسات .