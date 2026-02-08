جشي يرحّب بزيارة سلام إلى الجنوب ويدعو إلى استراتيجية وطنية لحماية لبنان

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب على أن "زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب والقرى المحاذية تشكّل موضع ترحيب من قبلهم ومن قبل أهل الجنوب، ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز ثقة الجنوبيين بالدولة، ولا سيما أن أبناء الجنوب، ومنذ عام 1948 وحتى اليوم، لم يعتادوا أن تكون الدولة إلى جانبهم".

وأشار في خلال رعايته حفل التكليف الذي نظّمه " " في ، بمناسبة ولادة الإمام إلى أن " قام بكل ما هو مطلوب منه لجهة وقف إطلاق النار، وأن تعاونت مع السلطة في لبنان ومع الجيش الوطني اللبناني إلى الحد ، وهو ما ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، كما ثبّتته تقارير وقوات اليونيفيل، مؤكدًا أن لبنان أنجز كل ما عليه ولم يعد مطلوبًا منه أي إضافي".

ورأى "في ظل استمرار الاستباحة اليومية والاعتداءات التي يمارسها العدو من قتل وتدمير، أن المطلوب هو المسارعة إلى تعزيز التعاون بين اللبنانيين، وبين السلطة والمقاومة وجميع المكونات الوطنية، من أجل وحدة الكلمة أولًا، ومن أجل تطبيق ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري، ولا سيما لجهة وضع خطة استراتيجية للدفاع عن لبنان وما سُمّي باستراتيجية الأمن الوطني. والمطلوب اليوم من الدولة هو تنفيذ ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، عبر إنشاء استراتيجية أمن وطني تحمي لبنان وشعبه وأرضه وبيوته ومؤسساته، محذرًا من أن بقاء الاستباحة مفتوحة إلى ما لا نهاية هو أمر لن يقبل به أحد ولن يُسكت عنه طويلًا".