هل تنعكس التسوية بين ايران واميركا على لبنان؟

حتى لو أصرت على إبقاء الملفات الإقليمية خارج إطار التفاوض المباشر، فإن أي اتفاق بينها وبين سيترك أثراً حتمياً على المنطقة. فالتهدئة بين الطرفين ستخفف منسوب التوتر العام، وستفرض وقائع سياسية وأمنية جديدة، خصوصاً في الدول التي تشكل نقاط تماس غير مباشرة، ولبنان في مقدمها.داخلياً، من المرجح أن يصبح الواقع اللبناني مسرحاً لتبعات هذه التسوية. أولى هذه التبعات قد تكون الذهاب نحو انتخابات نيابية جديدة. ففي ظل تبدل المزاج الإقليمي وغياب احتمالات الانفجار العسكري، لن تبقى هناك موانع جدية أمام إعادة إنتاج السلطة التشريعية. كما أن أي تسوية كبرى لن تؤدي إلى انقلاب سريع في موازين القوى، ما يجعل إجراء الانتخابات أمراً مقبولاً لدى مختلف الأطراف، من دون خشية من تغييرات دراماتيكية غير محسوبة.أما على مستوى سلاح ، فمن غير المتوقع أن يُطرح سيناريو نزعه بشكل كامل. المرجح هو الذهاب نحو تسوية ضمنية تقوم على تجميد استخدام السلاح، وربما تنظيم دوره، في مقابل وقف الاعتداءات وتخفيف الضغط الأمني على الحدود. هذا النوع من التسويات الواقعية قد يندرج ضمن مناخ إقليمي عام يسعى إلى خفض التوتر لا إلى حسم الملفات بالقوة.اقتصادياً، قد يكون لبنان من أبرز المستفيدين. فغياب شبح الحرب مع إيران سيؤدي إلى تحسن تدريجي في علاقة طهران مع عدد من ، ما سينعكس انفتاحاً أكبر على لبنان. ومع تراجع الدور الإقليمي لحزب الله سياسياً وميدانياً، وتخفف الحساسية الدولية تجاه الساحة ، قد يتحول البلد مجدداً إلى مقصد للاستثمارات، لا سيما في قطاعات الطاقة، والسياحة، وإعادة الإعمار.في المحصلة، أي تسوية أميركية – إيرانية، مهما كانت حدودها، لن تمر على لبنان مرور الكرام. البلد سيكون أمام فرصة نادرة لإعادة ترتيب أوضاعه، شرط أن يحسن استثمار التحولات.