تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل تنعكس التسوية بين ايران واميركا على لبنان؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
09-02-2026 | 04:00
A-
A+
هل تنعكس التسوية بين ايران واميركا على لبنان؟
هل تنعكس التسوية بين ايران واميركا على لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في حال انتفى احتمال اندلاع حرب إقليمية شاملة، واتجهت الأمور بين إيران والولايات المتحدة نحو تسوية فعلية، سواء على مستوى الملف النووي أو ملفات أخرى موازية، فإن لبنان سيكون من أكثر الدول تأثراً بهذه التحولات، سلباً وإيجاباً في آن واحد. فلبنان، بحكم موقعه وتشابك أزماته الداخلية مع توازنات الإقليم، غالباً ما يكون ساحة انعكاس لأي تفاهمات كبرى تُعقد خارج حدوده.


حتى لو أصرت طهران على إبقاء الملفات الإقليمية خارج إطار التفاوض المباشر، فإن أي اتفاق بينها وبين واشنطن سيترك أثراً حتمياً على المنطقة. فالتهدئة بين الطرفين ستخفف منسوب التوتر العام، وستفرض وقائع سياسية وأمنية جديدة، خصوصاً في الدول التي تشكل نقاط تماس غير مباشرة، ولبنان في مقدمها.


داخلياً، من المرجح أن يصبح الواقع اللبناني مسرحاً لتبعات هذه التسوية. أولى هذه التبعات قد تكون الذهاب نحو انتخابات نيابية جديدة. ففي ظل تبدل المزاج الإقليمي وغياب احتمالات الانفجار العسكري، لن تبقى هناك موانع جدية أمام إعادة إنتاج السلطة التشريعية. كما أن أي تسوية كبرى لن تؤدي إلى انقلاب سريع في موازين القوى، ما يجعل إجراء الانتخابات أمراً مقبولاً لدى مختلف الأطراف، من دون خشية من تغييرات دراماتيكية غير محسوبة.

أما على مستوى سلاح حزب الله، فمن غير المتوقع أن يُطرح سيناريو نزعه بشكل كامل. المرجح هو الذهاب نحو تسوية ضمنية تقوم على تجميد استخدام السلاح، وربما تنظيم دوره، في مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتخفيف الضغط الأمني على الحدود. هذا النوع من التسويات الواقعية قد يندرج ضمن مناخ إقليمي عام يسعى إلى خفض التوتر لا إلى حسم الملفات بالقوة.


اقتصادياً، قد يكون لبنان من أبرز المستفيدين. فغياب شبح الحرب مع إيران سيؤدي إلى تحسن تدريجي في علاقة طهران مع عدد من الدول العربية، ما سينعكس انفتاحاً أكبر على لبنان. ومع تراجع الدور الإقليمي لحزب الله سياسياً وميدانياً، وتخفف الحساسية الدولية تجاه الساحة اللبنانية، قد يتحول البلد مجدداً إلى مقصد للاستثمارات، لا سيما في قطاعات الطاقة، والسياحة، وإعادة الإعمار.
في المحصلة، أي تسوية أميركية – إيرانية، مهما كانت حدودها، لن تمر على لبنان مرور الكرام. البلد سيكون أمام فرصة نادرة لإعادة ترتيب أوضاعه، شرط أن يحسن استثمار التحولات.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
لقاء بين بارو وحسين وترحيب بالمفاوضات بين إيران وأميركا
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: تعقيد العلاقات بين إيران وأميركا ينطوي على مخاطر جسيمة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم الجمعة.. ماذا سيجري بين إيران وأميركا؟
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو دور العرب في لجم الحرب بين إيران وأميركا؟ صحيفة أميركية تشرح
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الدول العربية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-02-09
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24