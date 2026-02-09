بعد حادثة طرابلس.. وزيرة التربية تضع مباني الوزارة بتصرّف العائلات المتضرّرة

أصدر في البيان الآتي :



"تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، ما جرى في مدينة ببالغ الحزن والأسى، وأعربت عن أسفها لتكرار حوادث سقوط الأبنية على رؤوس قاطنيها، ما خلّف عددًا كبيرًا من الجرحى والضحايا.



ومن موقعها، أوعزت وزيرة التربية إلى وحدة الهندسة في الوزارة للتنسيق مع بلدية طرابلس لاستكمال مسحٍ المدارس في عاصمة والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي خطر من ابنية مجاورة، وكانت قد اتخذت قرارًا بإخلاء مدرستين محاطتين بأبنية متصدّعة، وتم نقل الطلاب إلى مدارس آمنة.





كما وضعت وزيرة التربية مبنى «الفندقية» في المدينة، الذي يتّسع لنحو أربعين عائلة، كملجأ موقت بتصرّف العائلات القاطنة في مبانٍ مهدّدة، وهي اليوم على استعداد لوضع أي مساحات أو أبنية شاغرة تابعة لوزارة التربية بتصرّف الأجهزة المختصّة لإيواء العائلات، إلى حين تأمين حلٍّ مستدام لها.





كذلك تناشد وزيرة التربية إدارات المدارس الخاصة في طرابلس والجوار، التي تمتلك أبنية يمكن استخدامها كمراكز إيواء موقتة، وضعها بتصرّف الجهات المعنيّة، شرط ألّا يؤثّر ذلك على سير العام الدراسي".

