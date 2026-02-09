تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد حادثة طرابلس.. وزيرة التربية تضع مباني الوزارة بتصرّف العائلات المتضرّرة

Lebanon 24
09-02-2026 | 03:53
A-
A+
بعد حادثة طرابلس.. وزيرة التربية تضع مباني الوزارة بتصرّف العائلات المتضرّرة
بعد حادثة طرابلس.. وزيرة التربية تضع مباني الوزارة بتصرّف العائلات المتضرّرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي : 

"تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، ما جرى في مدينة طرابلس ببالغ الحزن والأسى، وأعربت عن أسفها لتكرار حوادث سقوط الأبنية على رؤوس قاطنيها، ما خلّف عددًا كبيرًا من الجرحى والضحايا.

ومن موقعها، أوعزت وزيرة التربية إلى وحدة الهندسة في الوزارة للتنسيق مع بلدية طرابلس لاستكمال مسحٍ المدارس في عاصمة الشمال والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي خطر من ابنية مجاورة، وكانت قد اتخذت قرارًا بإخلاء مدرستين محاطتين بأبنية متصدّعة، وتم نقل الطلاب إلى مدارس آمنة.


كما وضعت وزيرة التربية مبنى «الفندقية» في المدينة، الذي يتّسع لنحو أربعين عائلة، كملجأ موقت بتصرّف العائلات القاطنة في مبانٍ مهدّدة، وهي اليوم على استعداد لوضع أي مساحات أو أبنية شاغرة تابعة لوزارة التربية بتصرّف الأجهزة المختصّة لإيواء العائلات، إلى حين تأمين حلٍّ مستدام لها.


كذلك تناشد وزيرة التربية إدارات المدارس الخاصة في طرابلس والجوار، التي تمتلك أبنية يمكن استخدامها كمراكز إيواء موقتة، وضعها بتصرّف الجهات المعنيّة، شرط ألّا يؤثّر ذلك على سير العام الدراسي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حنين السيد: فرق الوزارة حاضرة لمساندة العائلات المتضررة في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وحدات سكنية بتصرف العائلات المنكوبة في طرابلس ودعوات لمعالجة تداعيات انهيار المبنى
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية تضع مبنى "الفندقية" في الميناء - طرابلس كملجأ مؤقت يتّسع لنحو 40 عائلة من القاطنين في مبان مهدَّدة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد كارثة انهيار المبنى.. بلدية طرابلس: نضع استقالتنا بتصرف وزير الداخلية
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

طرابلس

الشمال

الهند

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-02-09
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24