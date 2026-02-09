تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف

Lebanon 24
09-02-2026 | 11:00
إسرائيل تتجهز لحرب لبنان.. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
إسرائيل تتجهز لحرب لبنان.. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف photos 0
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً قال فيه إن المفاوضات الجارية بين أميركا وإيران في سلطنة عُمان، تعيدُ رسم ملامح المواجهة في لبنان.
 

التقرير يقول إنه "على الرغم من الهدوء النسبي الذي حمله طريق المفاوضات الأميركية - الإيرانية في مسقط، إلا أن ما وراءه يحمل مؤشرات انفجار وشيك، لا سيما أن حزب الله وإسرائيل في مرحلة انتظار ثقيلة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بنتائج هذه المفاوضات".
 

ويلفت التقرير إلى أنه "لا يُمكن فصل الساحة اللبنانية عن الحسابات الإقليمية والدولية، إذ يرتبط مصير الحرب أو التهدئة بنتائج المفاوضات الجارية، وبمدى قدرة الأطراف على منع أي ضربة عسكرية على لبنان".
 

ويرى التقرير أنَّ "حزب الله يخشى من إمكانية التخلي عنه، بينما إسرائيل تتجهز لخيار الحرب وتستمر في قصف لبنان تمهيداً لها"، ويضيف: "وفق هذه المعطيات، يبدو أن المشهد الحالي هو مرحلة تجميد مؤقت، إذ تتداخل الضغوط العسكرية مع المساعي الدبلوماسية، بانتظار لحظة حسم قد تعيد رسم ملامح المواجهة في  لبنان والمنطقة".
 

وفي السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، مارسيل بالوكجي "الوضع على الساحة اللبنانية في حالة تجميد بانتظار نتائج المفاوضات، ما يعني أيضاً أن ضربة عسكرية على لبنان تبقى مطروحة".
 

وفي حديثٍ عبر "إرم نيوز"، يقول بالوكجي إنَّ "كل الجولات الغربية والعربية وغيرها لحلّ الملف اللبناني تجري في الوقت بدل الضائع، خاصة أن خيارات حزب الله معدومة"، لافتاً إلى أن "الموقف الإسرائيلي سيتضح بشكل حاسم يوم الأربعاء القادم خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، برفقة قائد سلاح الجو، إلى واشنطن، في يبدو أنها تهدف إلى وضع خارطة طريق جوية وتقسيم الأهداف بين إيران ولبنان.
 

واختتم بالوكجي حديثه بالتأكيد على أن "الانفجار في لبنان حاصل سواء بالتوازي مع التطورات في إيران أو قبلها"، مشدداً على أن "ما يصدر من تصريحات لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض".

