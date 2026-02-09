تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
09-02-2026
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً قال فيه إن المفاوضات الجارية بين أميركا وإيران في سلطنة عُمان، تعيدُ رسم ملامح المواجهة في
لبنان
.
التقرير يقول إنه "على الرغم من الهدوء النسبي الذي حمله طريق المفاوضات الأميركية -
الإيرانية
في مسقط، إلا أن ما وراءه يحمل مؤشرات انفجار وشيك، لا سيما أن
حزب الله
وإسرائيل في مرحلة انتظار ثقيلة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بنتائج هذه المفاوضات".
ويلفت التقرير إلى أنه "لا يُمكن فصل الساحة
اللبنانية
عن الحسابات الإقليمية والدولية، إذ يرتبط مصير الحرب أو التهدئة بنتائج المفاوضات الجارية، وبمدى قدرة الأطراف على منع أي ضربة عسكرية على لبنان".
ويرى التقرير أنَّ "حزب الله يخشى من إمكانية التخلي عنه، بينما
إسرائيل
تتجهز لخيار الحرب وتستمر في قصف لبنان تمهيداً لها"، ويضيف: "وفق هذه المعطيات، يبدو أن المشهد الحالي هو مرحلة تجميد مؤقت، إذ تتداخل الضغوط العسكرية مع المساعي الدبلوماسية، بانتظار لحظة حسم قد تعيد رسم ملامح المواجهة في لبنان والمنطقة".
وفي السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، مارسيل بالوكجي "الوضع على الساحة اللبنانية في حالة تجميد بانتظار نتائج المفاوضات، ما يعني أيضاً أن ضربة عسكرية على لبنان تبقى مطروحة".
وفي حديثٍ عبر "إرم نيوز"، يقول بالوكجي إنَّ "كل الجولات الغربية والعربية وغيرها لحلّ الملف اللبناني تجري في الوقت بدل الضائع، خاصة أن خيارات حزب الله معدومة"، لافتاً إلى أن "الموقف
الإسرائيلي
سيتضح بشكل حاسم يوم الأربعاء القادم خلال زيارة رئيس الحكومة
الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو، برفقة قائد سلاح الجو، إلى
واشنطن
، في يبدو أنها تهدف إلى وضع خارطة طريق جوية وتقسيم الأهداف بين
إيران
ولبنان.
واختتم بالوكجي حديثه بالتأكيد على أن "الانفجار في لبنان حاصل سواء بالتوازي مع التطورات في إيران أو قبلها"، مشدداً على أن "ما يصدر من تصريحات لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض".
ماذا تعني زيارة وزير خارجية فرنسا إلى لبنان؟ تقريرٌ إماراتي يتحدث
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
هل ابتعد شبح الحرب عن لبنان؟ تقريرٌ يتحدث
قداس عيد مار مارون في جبيل برئاسة المطران ميشال عون
وزير الصحة: اهلنا واحد وشعبنا واحد والمعاناة واحدة في الجنوب وطرابلس
بيان أميركي يخصّ لبنان والجيش.. ماذا قال عن "اكتشاف نفق للحزب"؟
طرابلس.. "قوى الأمن" تُخلي أحد المباني بسبب "تصدعات خطيرة"
غليان في طرابلس.. احتجاجات وقطع طرقات
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
