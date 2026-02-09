عن "غارة يانوح"... الجيش الإسرائيليّ: هذه هويّة من استهدفناه

قال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إنّه "اغتال في منطقة يانوح في ، سلامي أحد مسؤولي المدفعية في " ".



وزعم الجيش الإسرائيليّ أنّ "سلامي كان يدفع خلال الحرب بأعمال اطلاق قذائف صاروخية عديدة ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ وإسرائيل. وكان المذكور يعمل مؤخرًا على إعادة اعمار منظومة المدفعية في "حزب الله" من داخل التجمعات السكانية ".



وأضاف: "لقد وردت تقارير ان الغارة أسفرت أيضًا عن مقتل عدد من السكان غير المتورطين حيث وقبل الغارة تم اتخاذ إجراءات بهدف تقليل احتمال إصابة المدنيين الأبرياء، ومنها استخدام أسلحة الدقة العالية والاستطلاع الجوي. يعبّر الجيش عن أسفه لأي مساس بغير المتورطين ويبذل قصارى جهوده لتقليل احتمالات إصابتهم. يتم التحقيق في الحادث".

Advertisement