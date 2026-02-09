العتيق يعلن استكمال أعمال تعبيد الطرق في بلاط قرطبون ومستيتا

أعلن رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا ، في بيان استكمال أعمال تعبيد الطرق، ضمن نطاق البلدية.







وأوضح في بيان، أنّه" سيتم إقفال الطريق الذي يحمل إسم ، فوق نادي قرطبون، يومًا واحدًا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، بهدف تنفيذ أعمال تزفيت الطريق".







ودعت البلدية المواطنين إلى التقيّد بإرشادات عناصر الشرطة البلدية المكلّفين بتنظيم السير وتحويله، واعتماد الطرقات البديلة تفاديًا للاكتظاظ المروري.







وتوجه العتيّق بالشكر الى الأهالي على تفهّمهم وتعاونهم، مؤكدًا حرص البلدية الدائم على تحسين مستوى ، وتأمين السلامة والراحة للمواطنين.



Advertisement