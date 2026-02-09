تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

موقع كبير لـ"حزب الله" دخله الجيش... تقريرٌ يكشف ما عُثِرَ في داخله

Lebanon 24
09-02-2026 | 06:00
موقع كبير لـحزب الله دخله الجيش... تقريرٌ يكشف ما عُثِرَ في داخله
موقع كبير لـحزب الله دخله الجيش... تقريرٌ يكشف ما عُثِرَ في داخله photos 0
ذكرت "العربية"، أنّ مسؤولين أميركيين عبّروا "عن ثقة بأن "الميكانيزم" تعمل" وقالوا "هذا ما نريده".
 
وكشف أحد المسؤولين بحسب "العربية"، أنّ الطرف الأميركي "أبلغ الجيش منذ 10 أيام خلال اجتماعات عسكرية ثنائية، عن موقع في جنوب الليطاني من الضروري الكشف عليه".
 
وأكد أنّ "الجيش قام بعدما تسلم المعلومات عن الموقع في الحلوسية بالكشف عليه".

وأضاف أن "الجيش دخل منزلاً في المكان المحدد، ووجد مستودعاً ضخماً، يمكن الدخول إليه من باب سري في الطابق السفلي من المنزل، ووجد داخله أكثر من 348 علبة تحتوي كل واحدة منها على 1000 طلقة".

غير أن الدولة اللبنانية لم تعلن حتى الآن عن هذه العملية رغم أن المعلومات أكدت أن الجيش كشف على الموقع يوم الأربعاء الماضي، وعاد إليه مع آليات وقدرات هندسية لإفراغه، والتأكد من أنه ليس مفخخاً.

فيما ينظر الأميركيون برضى إلى ما يحدث الآن من خلال "آلية وقف الأعمال العدائية" أو الميكانيزم، ويعتبرون أنها أقيمت لتبادل المعلومات وإبلاغ الجيش عن مواقع أو أحداث، وأن الأمر يسير بشكل جيد بين الأطراف، خصوصاً بين الأميركيين واللبنانيين.

وأفضل ما يتحدث عنه الأميركيون هو أن المعلومات التي وفروها للجيش من قبل، كشفت، أقله موقعين كبيرين لحزب الله في جنوب نهر الليطاني، وهذا الموقع هو الثالث لجهة الحجم، وربما تكون هناك مواقع إضافية لم يتم التحدث عنها بسبب تكتم الجيش وقيادته.

فيما رفض المسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا عن تلك المعلومات تأكيد مصدرها، وما إن كانت إسرائيل هي الطرف الذي بادر بتوفير المعلومات للأميركيين، ومن بعدهم للبنانيين.

لكن المسؤول الأميركي أكد أنه "عندما يتلقى الطرف الأميركي معلومات، فإنه يحرص جداً على التأكد منها بوسائله الخاصة قبل أن يقدمها للطرف الآخر".

في حين يحمل التقييم الأميركي أهمية خاصة الآن، فالإسرائيليون يشككون دائماً بأداء الجيش ويعتبرون أنه لم يقم بمهماته بشكل كامل، غير أن الأميركيين يعكسون وجهة نظر مختلفة تقول إن الجيش اللبناني، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني، يتجاوب مع المعلومات الموفرة له من خلال الميكانيزم وهو يقوم بعمليات الكشف عن المواقع كما يجب.

وتبقى المسألة الأهم بين الأطراف هي مسألة الإنجاز والسرعة. وفي السياق، قال مسؤول أميركي إنها "دائماً مسألة من يسبق؟"، مردفاً أنه "لطالما نظرنا إلى عمل الجيش في نزع سلاح حزب الله وإلى الأخير وهو يعيد تسليح نفسه، ونحن ندعو الجيش للعمل بسرعة أكبر". (العربية)
