دريان استقبل رئيس جمعية "التنمية" في الضنية معايداً بحلول رمضان

استقبل مفتي الجمهورية دريان الفتوى، رئيس جمعية "التنمية" الخيرية في مجاهد شندب الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا لسماحته التهنئة بحلول شهر المبارك واطلعناه على النشاطات التي تقوم بها الجمعية والتحضير لمباراة حفظ وتلاوة القرآن التي تقيمها الجمعية للسنة الثانية على التوالي في شهر رمضان برعاية مفتي الجمهورية، وجرى التداول في الحادث المؤلم والمفجع الذي تعرض له أهالي بانهيار مبنى سكني ذهب ضحيته العديد من المواطنين".







أضاف: "نعلن من دار الفتوى الحاضنة لكل اللبنانيين أن مدينة طرابلس مدينة منكوبة ونطالب بتضافر جميع الجهود الرسمية والجمعيات الأهلية بالتعاون والتكاتف للملمة جراح أهلنا في طرابلس ولتهيئة الظروف الأفضل لهم، وأدعو الى مؤتمر وطني لإنقاذ طرابلس وأهلها لأن طرابلس تستأهل ان تكون على مستوى الوجود في هذا الوطن، ونحمل جميع الأجهزة في المسؤولية الوقائية للعمل على تهيئة الظروف وتحسين ظروف المدينة وخاصة بعد ما سمعناه بان هناك العديد من المباني المهددة بالسقوط، مما يتطلب من الأجهزة المعنية المسارعة الى المساعدة والاهتمام قبل فوات الأوان".



