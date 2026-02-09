تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حياطة الكسروانية احتفلت بعيد مار مارون بقداس ترأسه المطران الورشا

Lebanon 24
09-02-2026 | 07:23
حياطة الكسروانية احتفلت بعيد مار مارون بقداس ترأسه المطران الورشا
حياطة الكسروانية احتفلت بعيد مار مارون بقداس ترأسه المطران الورشا photos 0
احتفل المطران يوحنا رفيق الورشا بالذبيحة الإلهية في كنيسة القديس مارون – حياطة،في كسروان، لمناسبة عيد القديس مارون، وعاونه لفيف من الكهنة: الخوراسقف لويس البواري، النائب العام للرهبانية الأنطونية الأب بطرس عازار، الأب جوزف شلالا الكرملي، الخوري جورج عازار، الخوري جوليان أبي خليل، الخوري طوني الحكيم، وكاهن الرعية الخوري جوزف عون.



وشهد الاحتفال حضورًا واسعًا من أبناء الرعية، ولجنة الوقف، والأخويات والجماعات العائلية، إلى جانب الرئيسة العامة للراهبات اللبنانيات المارونيات، ورئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، والمختار، وفعاليات رسمية وثقافية وتجارية وسياسية.



وبعد تلاوة الإنجيل، ألقى راعي الأبرشية عظة تناول فيها معاني الصلاة والخدمة والحج والتقشف في حياة القديس مارون، مسلطًا الضوء على انعكاس روحانيته العميقة على مسيرة الكنيسة المارونية ورسالتها.



وبعد القداس، أقيم عشاء في مطعم «ست منى» دعمًا لاستكمال بناء كنيسة تلاميذ مار مارون – حياطة.
