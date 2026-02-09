تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء في مبرة السيدة خديجة في ذكرى ولادة المهدي.. فضل الله: لعيش القيم سلوكا تمهيدا لمشروع العدل الالهي

Lebanon 24
09-02-2026 | 07:24
A-
A+
لقاء في مبرة السيدة خديجة في ذكرى ولادة المهدي.. فضل الله: لعيش القيم سلوكا تمهيدا لمشروع العدل الالهي
لقاء في مبرة السيدة خديجة في ذكرى ولادة المهدي.. فضل الله: لعيش القيم سلوكا تمهيدا لمشروع العدل الالهي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقامت إدارة مبرة السيدة خديجة الكبرى وبمشاركة مجلس صديقاتها، لقاءً حاشدًا لأهالي الأبناء في قاعة المبرة، احتفاءً بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر، برعاية العلّامة السيّد علي فضل الله.



استُهلّ اللقاء بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى فضل الله كلمة هنّأ فيها الحضور بالمناسبة، شاكرًا إدارة المبرة على تنظيم هذا اللقاء الذي أتاح له أن يكون بين الأهالي، مشيدًا "بالدور الرسالي الذي تضطلع به إدارة المبرة والعاملون فيها، رغم التحديات والصعوبات التي نعيشها على مختلف المستويات".



وقال: "هذه المناسبة تشكّل محطةً للتزوّد بالأمل والعمل، من خلال السعي إلى تحقيق المشروع الذي سيأتي من أجله الإمام المهدي (عج)، وهو مشروع العدل. يجب أن نعيش القيم سلوكًا وممارسة في حياتنا اليومية، لنكون على قدر تحمّل هذه المسؤولية، عبر صياغة الشخصية الرسالية التي تحتاجها الأمة، والحاملة للمعاني الإيمانية والأخلاقية والإنسانية، وتربية جيل يؤمن بالانفتاح والحوار ومدّ الجسور بعيدًا عن الانغلاق والتعصّب".



وشدد على أن "قيمة العدل هي عنوان كل الرسالات السماوية"، داعيًا إلى "السعي لتغيير هذا الواقع نحو الأفضل"، مشيرا إلى "أهمية تعزيز الثقة بين الأهل والأبناء، وترسيخ الشراكة الحقيقية بين المؤسسة والأهل في تربية الأبناء، في ظلّ التحديات المعاصرة، بما يضمن تنشئة جيل واعٍ ومتعلم، متمسّك بهويته وتاريخه وقيمه، ومنفتح على العصر بوعي وثبات، ومحصَّن بكل الوسائل، في عالم تتحكّم فيه المصالح وتغيب فيه القيم والمبادئ لدى من يديرون قراراته".



وتخلّلت اللقاء كلمة لمديرة المبرة عليا كريم، رحّبت فيها بأهالي الأبناء، كما تضمّن فطورًا صباحيًا وفقرة أسئلة مع جوائز للرابحين، واختُتم اللقاء بافتتاح معرض «نسمة خير».
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء سيدة الجبل يعترض على سلوك "حزب الله" ويدعم الانتفاضة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أدان التفجير الإرهابي في مسجد خديجة الكبرى في إسلام أباد
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
في القدس… موقع يُنسب إلى ولادة السيدة مريم
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله هنأ بميلاد المسيح: لتكن مناسبة لتعزيز القيم الرسالية ومحطة لاستعادة الأرض ووقف العدوان
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24

القرآن الكريم

علي فضل الله

خديجة الكبرى

بيت الأب

فضل الله

الكريم

في ذكر

المهدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-02-09
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24