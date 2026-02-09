لقاء في مبرة السيدة خديجة في ذكرى ولادة المهدي.. فضل الله: لعيش القيم سلوكا تمهيدا لمشروع العدل الالهي

أقامت إدارة مبرة السيدة وبمشاركة مجلس صديقاتها، لقاءً حاشدًا لأهالي الأبناء في قاعة المبرة، احتفاءً بذكرى ولادة الإمام المنتظر، برعاية العلّامة السيّد .







استُهلّ اللقاء بتلاوة آياتٍ من ، ثم ألقى كلمة هنّأ فيها الحضور بالمناسبة، شاكرًا إدارة المبرة على تنظيم هذا اللقاء الذي أتاح له أن يكون بين الأهالي، مشيدًا "بالدور الرسالي الذي تضطلع به إدارة المبرة والعاملون فيها، رغم التحديات والصعوبات التي نعيشها على مختلف المستويات".







وقال: "هذه المناسبة تشكّل محطةً للتزوّد بالأمل والعمل، من خلال السعي إلى تحقيق المشروع الذي سيأتي من أجله الإمام المهدي (عج)، وهو مشروع العدل. يجب أن نعيش القيم سلوكًا وممارسة في حياتنا اليومية، لنكون على قدر تحمّل هذه المسؤولية، عبر صياغة الشخصية الرسالية التي تحتاجها الأمة، والحاملة للمعاني الإيمانية والأخلاقية والإنسانية، وتربية جيل يؤمن بالانفتاح والحوار ومدّ الجسور بعيدًا عن الانغلاق والتعصّب".







وشدد على أن "قيمة العدل هي عنوان كل الرسالات السماوية"، داعيًا إلى "السعي لتغيير هذا الواقع نحو الأفضل"، مشيرا إلى "أهمية تعزيز الثقة بين الأهل والأبناء، وترسيخ الشراكة الحقيقية بين المؤسسة والأهل في تربية الأبناء، في ظلّ التحديات المعاصرة، بما يضمن تنشئة جيل واعٍ ومتعلم، متمسّك بهويته وتاريخه وقيمه، ومنفتح على العصر بوعي وثبات، ومحصَّن بكل الوسائل، في عالم تتحكّم فيه المصالح وتغيب فيه القيم والمبادئ لدى من يديرون قراراته".







وتخلّلت اللقاء كلمة لمديرة المبرة عليا كريم، رحّبت فيها بأهالي الأبناء، كما تضمّن فطورًا صباحيًا وفقرة أسئلة مع جوائز للرابحين، واختُتم اللقاء بافتتاح معرض «نسمة خير».



