تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سلام أدان قيام إسرائيل باختطاف عطوي.. وكلّف وزير الخارجية التحرّك الفوري ومتابعة القضية مع الأمم المتحدة
Lebanon 24
09-02-2026
|
07:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
البيان التالي:
"أدين بأشدّ العبارات قيام
إسرائيل
باختطاف المواطن اللبناني
عطوي
عطوي من منزله في
الهبارية
، إثر توغّل قوات اسرائيلية داخل الأراضي
اللبنانية
، ما يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة
لبنان
، وخرقاً لإعلان وقف الأعمال العدائية وانتهاكاً للقانون الدولي.
وقد كلّفتُ
وزير الخارجية
والمغتربين التحرّك الفوري ومتابعة هذه القضية مع
الأمم المتحدة
.
وفي هذه المناسبة أجدّد المطالبة بتحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين في السجون
الإسرائيلية
في أقرب وقت."
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل ترحب بتحرك الولايات المتحدة في فنزويلا
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل ترحب بتحرك الولايات المتحدة في فنزويلا
09/02/2026 15:40:54
09/02/2026 15:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: نطالب السلطات الإيرانية بالوقف الفوري لأعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين السلميين
Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: نطالب السلطات الإيرانية بالوقف الفوري لأعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين السلميين
09/02/2026 15:40:54
09/02/2026 15:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد: ندعو منظمات الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لإخراج الجرحى من مستشفى خالد بحي الشيخ مقصود
Lebanon 24
قسد: ندعو منظمات الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لإخراج الجرحى من مستشفى خالد بحي الشيخ مقصود
09/02/2026 15:40:54
09/02/2026 15:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: الوزير ساعر قرر قطع جميع الاتصالات مع عدد من وكالات الأمم المتحدة
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: الوزير ساعر قرر قطع جميع الاتصالات مع عدد من وكالات الأمم المتحدة
09/02/2026 15:40:54
09/02/2026 15:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
الأمم المتحدة
وزير الخارجية
مجلس الوزراء
الإسرائيلية
الإسرائيلي
نواف سلام
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها
Lebanon 24
هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها
08:31 | 2026-02-09
09/02/2026 08:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
Lebanon 24
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
08:11 | 2026-02-09
09/02/2026 08:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
Lebanon 24
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
07:57 | 2026-02-09
09/02/2026 07:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
Lebanon 24
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
07:54 | 2026-02-09
09/02/2026 07:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
Lebanon 24
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
07:50 | 2026-02-09
09/02/2026 07:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
14:00 | 2026-02-08
08/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
12:00 | 2026-02-08
08/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
22:26 | 2026-02-08
08/02/2026 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:31 | 2026-02-09
هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها
08:11 | 2026-02-09
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
07:57 | 2026-02-09
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
07:54 | 2026-02-09
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
07:50 | 2026-02-09
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
07:42 | 2026-02-09
بالفيديو.. إسرائيل تلاحق اللبنانيين!
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 15:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 15:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 15:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24