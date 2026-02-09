تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سلام أدان قيام إسرائيل باختطاف عطوي.. وكلّف وزير الخارجية التحرّك الفوري ومتابعة القضية مع الأمم المتحدة

Lebanon 24
09-02-2026 | 07:36
صدر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام البيان التالي:

"أدين بأشدّ العبارات قيام إسرائيل باختطاف المواطن اللبناني عطوي عطوي من منزله في الهبارية، إثر توغّل قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، ما يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة لبنان، وخرقاً لإعلان وقف الأعمال العدائية وانتهاكاً للقانون الدولي.

وقد كلّفتُ وزير الخارجية والمغتربين التحرّك الفوري ومتابعة هذه القضية مع الأمم المتحدة

وفي هذه المناسبة أجدّد المطالبة بتحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية في أقرب وقت."
 
 
 
رئيس مجلس الوزراء

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نواف سلام

اللبنانية

