سلام أدان قيام إسرائيل باختطاف عطوي.. وكلّف وزير الخارجية التحرّك الفوري ومتابعة القضية مع الأمم المتحدة

صدر عن الدكتور البيان التالي:



"أدين بأشدّ العبارات قيام باختطاف المواطن اللبناني عطوي من منزله في ، إثر توغّل قوات اسرائيلية داخل الأراضي ، ما يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة ، وخرقاً لإعلان وقف الأعمال العدائية وانتهاكاً للقانون الدولي.



وقد كلّفتُ والمغتربين التحرّك الفوري ومتابعة هذه القضية مع .



وفي هذه المناسبة أجدّد المطالبة بتحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين في السجون في أقرب وقت."

