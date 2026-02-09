مصلحة استثمار مرفأ طرابلس: إعادة إيواء المتضررين أولوية قصوى

تقدّمت مصلحة استثمار مرفأ ب"أحرّ التعازي من أهالي مدينة طرابلس ومن ذوي الضحايا الذين سقطوا جرّاء الكارثة المؤلمة التي ألمّت بالمدينة"، سائلةً الله أن "يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يمنح المصابين الشفاء العاجل".







وأكدت في بيان، أنّ "إعادة إيواء سكان الأبنية المتضررة، إلى جانب توسيع نطاق المسح والدراسات الهندسية لتشمل جميع الأبنية، تُعدّ في المرحلة الراهنة الأولوية القصوى".







وإذ تعبّر مصلحة استثمار مرفأ طرابلس عن بالغ أسفها لهذه الفاجعة الأليمة، تؤكد "استعدادها للمساهمة في معالجة هذه الأزمة، وفقًا لما تقرّره الحكومة ومجلس الوزراء، وذلك ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة، وبما يخدم المصلحة العامة ويحفظ سلامة المواطنين".

