لبنان
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-02-2026
|
07:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُلم أنَّ أحد المرشحين السابقين للانتخابات البلدية في
صيدا
، بات يتحرّك انتخابياً تحضيراً للانتخابات النيابية.
"المرشح" الذي خسر المعركة البلدية، بدأ يعملُ ميدانياً وعبر تشكيل فرق تابعة له لاستقطاب أصوات، بينما سيلجأ أيضاً إلى تقديم مساعدات عينية للفقراء في المدينة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
