في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في ، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء في محلة المرج، ويدعى:



أ. ص. (مواليد عام 1989، لبناني)



وهو مطلوب بموجب /7/ ملاحقات قضائية بجرائم ترويج مخدّرات، تهريب أجانب، اعتداء على دورية عسكرية.



بتاريخ 3-2-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في المحلة المذكورة.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية بناءً على إشارة المختص.

