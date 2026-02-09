تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة

Lebanon 24
09-02-2026 | 07:57
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة photos 0
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

    في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء في محلة المرج، ويدعى:

أ. ص. (مواليد عام 1989، لبناني)

وهو مطلوب بموجب /7/ ملاحقات قضائية بجرائم ترويج مخدّرات، تهريب أجانب، اعتداء على دورية عسكرية.

   بتاريخ 3-2-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في المحلة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختص. 
 
قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

اللبنانية

القضاء ا

القضاء

لبنان

المعن

