سلام يترأس إجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لقضية الأبنية المتصدّعة في طرابلس

يترأس الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء في السراي الكبير اجتماعًا موسعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لقضية الأبنية المتصدّعة في ، بحضور أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصّار، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، النائب العام الاستئنافي في القاضي هاني الحجار، محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، المطران كامل كامل، قائد الدرك العميد جان عوّاد، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، مدير عام بالإنابة فادي سنان، مدير عام التنظيم المدني ، مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش، للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة زاهي شاهين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، بلدية طرابلس خالد كبّارة، رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، نقيب المهندسين في طرابلس شوقي ، مدير وحدة الحد من الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني شعلان، ومنسّق الوحدة في الشمال وسام تيم.