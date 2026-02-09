تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سلام يترأس إجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لقضية الأبنية المتصدّعة في طرابلس
Lebanon 24
09-02-2026
|
10:09
يترأس
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء في السراي الكبير اجتماعًا موسعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لقضية الأبنية المتصدّعة في
طرابلس
، بحضور
وزير الداخلية
أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصّار، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، النائب العام الاستئنافي في
الشمال
القاضي هاني الحجار، محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، المطران كامل كامل، قائد الدرك العميد جان عوّاد، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، مدير عام
وزارة الصحة
بالإنابة فادي سنان، مدير عام التنظيم المدني
علي رمضان
، مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش،
الأمين العام
للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة
مجلس الوزراء
زاهي شاهين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة،
نائب رئيس
بلدية طرابلس خالد كبّارة، رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، نقيب المهندسين في طرابلس شوقي
فتفت
، مدير وحدة الحد من الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني
قاسم
شعلان، ومنسّق الوحدة في الشمال وسام تيم.
