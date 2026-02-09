سويف ترأس قداس عيد مار مارون في طرابلس

أحيت أبرشية طرابلس المارونية عيد مار مارون بقداس في كنيسة مار مارون في المدينة، ترأسه رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، عاونه النائب العام للأبرشية الخورأسقف أنطوان مخائيل والمونسنيور نبيه معوض، بمشاركة السفير البابوي المطران باولو بورجيا ورئيس أبرشية طرابلس وسائر للروم الملكيين الكاثوليك المطران أدوار ضاهر ولفيف من الكهنة.





وحضر القداس وزير الصناعة جو عيسى الخوري ممثلا رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة الدكتور نواف سلام، ميشال منسى، رئيس " " النائب ، النائب إيلي خوري ممثلًا النائبة ستريدا جعجع ورئيس حزب " " سمير جعجع، ممثل النائب سامي الجميل الأستاذ ميشال خوري، النواب: اللواء أشرف ريفي، ميشال معوض، طوني فرنجية، فادي كرم، أديب عبد المسيح، ميشال الدويهي وجيمي جبور، الوزير السابق رشيد درباس، ممثل الوزير السابق محمد الصفدي أحمد الصفدي، النواب السابقون: اسطفان الدويهي، أحمد ، جواد بولس، مصباح الأحدب وعلي درويش، ممثل قائد الجيش العميد سامر محرز، وشخصيات وفاعليات.







وألقى سويف عظة حيا في مستهلها رئيس الجمهورية جوزاف عون على جهوده، كما حيا رئيس الحكومة نواف سلام على سعيه مع رئيس الجمهورية "لتحقيق مضامين خطاب القسم والبيان الحكومي"، وقال: "نلتقي في هذا اليوم الفارح، عيد أبينا القديس مارون، حول مائدة الإيمان والوطن، نرفع معًا نشيد الشكر لله ونكرّم قديسا جعل من الزهد طريقا إلى الحرية الداخلية، ومن الصلاة جسرا إلى لقاء الله والإنسان. مار مارون هو علامة الوحدة والسلام والنقاوة والصفاء، وهو الذي يعلّمنا أن الكنيسة تحيا بالقداسة وتتجدد بالمحبة".







وتابع: "نحيّي بداية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على جهوده، داعين له بالصحة والحكمة، ودولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام على سعيه مع فخامة الرئيس لتحقيق مضامين خطاب القسم والبيان الحكومي، وهي نصوص ملهمة يتوق شعبنا إلى رؤيتها متجسدة في الحياة اليومية. وينتظر الشعب اللبناني من مجلس النواب، رئيسًا وأعضاء، أن يواكب هذه الأدبيات المتجددة بتغييرات تتجلى في القوانين، يثبتها قرار سياسي واضح وحازم يدخل إلى ميناء الاستقرار والأمان. وبكل فرح وتقدير نحيّي سيادة السفير البابوي المطران باولو بورجيا، الذي يمثل فيما بيننا الكرسي الرسولي وقداسة البابا لاون الرابع عشر، شاكرين حضوره. ويتجدد الشكر للحبر الأعظم عبركم، خليفة بطرس، على زيارته الرسولية إلى لبنان، مشاطرا الشعب توقه إلى الاستقرار والسلام، وداعيًا منطقة والعالم وكل ذوي الإرادات الصالحة إلى أن يكونوا صانعي سلام".







وأضاف: "في عيد أبينا القديس مارون، نوجه التهنئة إلى غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونجدد له الشكر على زيارته إلى طرابلس، حيث يختتم السنة اليوبيلية الفائتة، وقد لقي حفاوة الترحيب من كنيسته ومن دار الفتوى، كأب وأخ وصديق وصمام أمان في مسيرة الوحدة الوطنية. لقد احتفلت طرابلس عبر زيارة البطريرك بقيم العيش معًا والاحترام المتبادل وقبول الآخر، وهي قيم لبنان الدينية والإنسانية والحضارية".







