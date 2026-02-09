شيخ العقل عزّى بضحايا المبنى المنهار في طرابلس: على الدولة توفير الحماية للمنازل المهدّدة

أبدى شيخ العقل لطائفة الشيخ "تضامنه مع أهالي المنكوبين، جراء انهيار أحد المباني السكنية أخيراً"، متوجّهاً بالتعزية الى أهالي الضحايا، ومتمنياً "الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".





ودعا في تصريح الدولة بمؤسساتها المعنية، والجمعيات الانسانية الى "تحمل مسؤولياتها في المساعدة، وفي معالجة كل ما من شأنه تهديد السلامة العامة للمواطنين، بتوفير الحماية السكنية التي تقيهم من التعرّض لهكذا مخاطر، وإتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك".

