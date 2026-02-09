تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
شيخ العقل عزّى بضحايا المبنى المنهار في طرابلس: على الدولة توفير الحماية للمنازل المهدّدة
Lebanon 24
09-02-2026
|
12:09
أبدى شيخ العقل لطائفة
الموحدين الدروز
الشيخ
سامي أبي المنى
"تضامنه مع أهالي
طرابلس
المنكوبين، جراء انهيار أحد المباني السكنية أخيراً"، متوجّهاً بالتعزية الى أهالي الضحايا، ومتمنياً "الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".
ودعا
أبي المنى
في تصريح الدولة بمؤسساتها المعنية، والجمعيات الانسانية الى "تحمل مسؤولياتها في المساعدة، وفي معالجة كل ما من شأنه تهديد السلامة العامة للمواطنين، بتوفير الحماية السكنية التي تقيهم من التعرّض لهكذا مخاطر، وإتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك".
