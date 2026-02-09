طرابلس.. "قوى الأمن" تُخلي أحد المباني بسبب "تصدعات خطيرة"

أنهت ، مساء اليوم الإثنين، عملية إخلاء مجمع كبّارة المحاذي لمنتجع "النورث هافن" في منطقة ، وذلك عقب كشف هندسي أظهر وجود تشققات وتصدعات خطيرة في المبنى.

وذكرت مصادر ميدانية أن سكان المبنى غادروا المكان فوراً بناء لتوجيهات القوى الأمنية، حفاظاً على سلامتهم.