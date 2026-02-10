استشهد مع طفله في يانوح... قوى الأمن نعت المعاون أوّل حسن جابر

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات
العامّة ما يلـــــــــــــــي:
تنعي المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي المعاون أول حسن علي جابر
الذي استشهد بتاريخ 9-2-2026، نتيجة غارة إسرائيلية في بلدة يانوح، كما استشهد ابنه علي(3 سنوات) في هذا الاعتداء.
نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:
-الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون أول حسن علي
جابر.
-تاريخ الولادة ومكانها: 14- 02- 1988 / الرياض
-الوضع العائلي: متأهل، ولديه ثلاثة أولاد.
-دخل السلك بتاريخ 08-02-2013، وتدرّج بالرتب الى رتبة معاون أول بتاريخ 2-1-2025.
-المراكز التي خدم فيها: معهد قوى الأمن الداخلي
– قيادة الدرك الإقليمي – سجن الموقوفين /ب – قيادة منطقة جبل لبنان- فصيلة العباسية – المجموعة الأمنية في الضاحية الجنوبية – هيئة الأركان / شعبة المعلومات
.
حائز على:
-تنويه خطي مع مكافأة مالية، عدد /1/ صادر عن المدير العام
لقوى الأمن الداخلي.
-تنويه في مجموع قوى الأمن الداخلي عدد /4/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
-تنويه في مجموع الوحدة عدد /1/ صادر عن قائد الدرك.
-تهنئة خطية عدد /3/ صادرة عن قائد منطقة الجنوب الإقليمية.
-مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، ميدالية الأمن الداخلي، ميدالية الجدارة، الميدالية العسكرية، وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة.