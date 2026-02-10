* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

عبر الخاصرة الجنوبية إمعان إسرائيلي في الاعتداءات التي تتخذ أشكالا متعددة.

وفي الشمال إقفال جرح المبنى المنهار على خمس عشرة ضحية وإجراء احترازي يقضي بهدم مئة وأربعة عشر مبنى مهددا بالسقوط.

وفيما لم ترصد تطورات بارزة على الصعيد السياسي الداخلي ظلت العين على المشهد الإقليمي.

وفي هذا الشأن ينتظر المراقبون تحديد موعد ومكان انعقاد الجولة التالية من المفاوضات الإيرانية - الأميركية.

وفي الانتظار برزت اليوم الزيارة التي قام بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى سلطنة عمان التي استضافت الجولة التفاوضية الأولى الجمعة الماضي.

وفيما ذكرت وسائل اعلام عالمية أن لاريجاني يحمل رد طهران على الجولة الأولى من المحادثات مع أكدت الإيرانية ان زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمسقط مجدولة مسبقا وستشمل قطر أيضا.

وفي ذروة التحضير للجولة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن برز موقف إيراني لافت عبر عنه رئيس منظمة الطاقة الذرية عندما أعلن أن بلاده قد توافق على تخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب مقابل رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران.

طهران وسائر المدن والمحافظات الإيرانية ستشهد حراكات شعبية واسعة غدا لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وستشكل المسيرات والتجمعات والاحتفالات استفتاء على حجم الدعم الشعبي الذي يحظى به النظام الإسلامي في إيران ولاسيما ان الإمام السيد علي خامنئي دعا إلى المشاركة الواسعة لإظهار قوة الشعب الإيراني وإحباط مخططات العدو.

على أن الملف الإيراني سيكون على رأس الملفات التي يتأبطها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رحلته إلى .

نتنياهو الذي غادر ظهر اليوم تل ابيب متوجها إلى واشنطن سيعقد غدا سابع اجتماع له مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب كل المعطيات سيحرض خلال اللقاء على الخيار العسكري ضد طهران وسيزود الرئيس الأميركي بملعومات استخباراتية تصب في هذا الاتجاه.. فمن سيقنع من بخياراته؟ إن غدا لناظره قريب.

=======

* مقدمة الـ "أم تي في"

أسبوع حاسم في والإقليم، وذلك على وقع حدثين مفصليين. الأول الزيارة التي قام بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى سلطنة عمان، إذ فيها يحمل رد طهران على مقترحات الجولة الأولى من المحادثات بين طهران وواشنطن. الرد الإيراني سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة.

فإذا جاء الرد إيجابيا فهذا يعني أن المفاوضات ستتواصل ،أما الرد السلبي فيعني أن احتمالات المواجهة العسكرية ستتغلب على احتمالات الحل السلمي. الحدث الثاني يتمثل في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى العاصمة الأميركية، حيث يلتقي الرئيس ترامب.

ووفق معلومات مراسلنا في البيت الأبيض فإن المفاوضات - الأميركية ستؤدي إلى نتيجة من اثنتين.

فإما التوصل إلى صفقة مع طهران تفتح صفحة جديدة في المشهدين الإقليمي والدولي، وإما الإتجاه نحو مرحلة ضغط أقوى قد تغير قواعد اللعبة في المنطقة.

وفيما الإقليم يترقب، فإن عقوبات أميركية جديدة فرضت على عناصر من لتهربهم من العقوبات عبر مؤسسة القرض الحسن. ع

قوبات اليوم التي جاءت بعد أقل من ثمان وأربعين ساعة على عقوبات كويتية فرضت على مستشفيات حزب الله، تؤكد أن المجتمعين العربي والدولي يصعدان في وجه الحزب ويطالبان السلطة بالتحرك قبل فوات الأوان.

في الإنتظار طرابلس لا تزال تلملم جراحها، فيما التدابير التي اتخذتها الحكومة أمس أعطت جرعة أمل لأبناء طرابلس ولجميع اللبنانيين بإمكان منع تكرار الحوداث المؤلمة.

بالتوازي فإن اليوم الأول لفتح باب الترشيحات للإنتخابات النيابية شكل أصدق تعبير عن نظرة المرشحين والمواطنين إلى قانون الإنتخاب. فاليوم الأول انقضى دون ترشيحات، ما يشكل نتيجة طبيعية للتقصير التشريعي في ما خص قانون الإنتخاب.

=======

* مقدمة "المنار"

كان حديث الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جليا عن مقاومة أعزت أمة، في ذكرى علي حسن سلهب، القائد والشاهد على عشرات السنين، من جهاد رجال أشداء أنقذوا وطنا في ظل غياب الدولة، وفي ظل غياب قدرة الجيش على الدفاع عن لبنان.

الشيخ قاسم شدد على استمرارية دور المقاومة: فالدولة اللبنانية اذا أرادت أن تقوي نفسها ، وأن تنهض ، وأن تبني مستقبل أجيالنا، فهي تحتاج الى المقاومة سندا لها ، لأن المقاومة تملك الخبرة والايمان والارادة قال الشيخ قاسم، متوجها الى كل الغرب الذين ينظرون على لبنان: لا أحد يملي على لبنان ويضعف قدرته الداخلية بأي حجة من الحجج، فتجريد المقاومة من سلاحها هو الهدف المركزي لاسرائيل، التي هي اليوم أضعف من أي وقت مضى، فرغم كل الإمكانيات الاميركية والدعم بالطائرات والاسلحة والدعم الدولي لم يحققوا هدفهم في لبنان وايران واليمن، فاسرائيل من دون أميركا لا قيمة لها، يؤكد الشيخ قاسم.

وللذين ينبطحون ويسارعون الى نيل رضى ، يقول الشيخ قاسم: ان الولايات المتحدة أضعف من أي وقت مضى، فهي وان كانت تتجبر في العالم، الا انها لا تحقق انجازات، بل تراكم أعداء وشعوبا يرفضونها ومشاكل داخلية.

أما في الجمهورية الاسلامية في ايران، ولتمتين الجبهة الداخلية، زار كبار قادة الجيش عباس عراقجي، وتأكيد من الدبلوماسية والعسكر على التعاون والتنسيق الوثيق بين القوات المسلحة وجهاز السياسة الخارجية.

وفي الخارج، كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران علي لاريجاني يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق في مسقط حيث جرى بحث آخر المستجدات المتصلة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، لارجاني وجه رسالة الى صناع القرار في واشنطن بأن يفكروا بحكمة، والا يسمحوا لنتانياهو المتوجه الى الولايات المتحدة بأن يعلمهم اطار المفاوضات النووية.

فهل هناك من يفكر بحكمة داخل الادارة الاميركية، ام أنهم سيسقطون امام دهاء وابتزاز نتانياهو الباحث عمن يحارب ايران نيابة عنه ؟ فالايام القادمة كفيلة بالاجابة.

=======

* مقدمة الـ "أو تي في"

انهار المبنى الثاني في عاصمة لبنان الثانية خلال أقل من شهر. نجا من نجا، فارق الحياة من فارق، وأصيب من أصيب.

وعلى جري العادة بعد كل مأساة وطنية: تغطية إعلامية مكثفة، تهافت على التصريحات السياسة، إغداق للوعود الرسمية، ثم في المحصلة، لا شيء، بانتظار انهيار آخر.

إنها الدوامة اللبنانية القاتلة، كما حول انهيار مباني الفقراء، كذلك حول انهيار دولة لبنانية كاملة، كثيرون من مسؤوليها فقيرون بالأخلاق، فيما تركيبتها فقيرة بإرادة إنجاز الحلول، وبالآليات التنفيذية العملية لذلك.

فعلى رغم غضب الأهالي، والإشكالات حول الإخلاءات، أسدلت السلطة عمليا الستارة مجددا حول مأساة إضافية، بلا معالجة جذرية، فيما الذرائع متوفرة، يغرف منها المسؤولون كما يشاؤون، في مقابل مزايدات شعبوية على عتبة استحقاق انتخابي قد يكون قريبا، ولو بلا نص قانوني يضمن الشرعية، وهو ما سيكون غدا موضوع مؤتمر صحافي يعقده الخامسة بعد الظهر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

اما العناوين غير المحلية، فيكاد يختصرها اللقاء الجديد المرتقب بين الرئيس الاميركي دونالد ترانب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أن ايران ستكون البند الاول في المحادثات، في ضوء المسار التفاوضي المتواصل بينها وبين الولايات المتحدة، حول الملف النووي والقدرات الصاروخية والوكلاء، كما تسميهم واشنطن.

=======

* مقدمة الـ "أل بي سي"

بماذا سيعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ان يلتقي الرئيس دونالد ترامب في واشنطن بعد ظهر غد الأربعاء؟ نتنياهو حمل معه ملفا عن الأسلحة الإيرانية لتحفيز ترامب على ترجيح الضربة على التفاوض.

الاستخبارات العسكرية زودت نتنياهو بتقارير جديدة عما تقول إنه خطر وكلاء ايران في المنطقة، هذه المرة في سوريا .الجيش الإسرائيلي كان اختار اياما قليلة قبل سفر نتياهو، ليروج ان الجماعة الإسلامية التي تكثف نشاطها في لبنان، والتي اختطف قياديا منها الاثنين، تتمدد نحو سوريا.

وفيما يصل نتنياهو إلى واشنطن، كانت تعقد في عمان لقاءات بين سلطان عمان وعلي لاريجاني، لتقويم اللقاء الاول الاميركي الإيراني.

لا شيء واضحا حتى الساعة إلا بعد عودة نتنياهو من واشنطن بعد غد الخميس.

في لبنان، حزب الله على موقفه، وقد عبر عنه اليوم الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي اعلن أن لا أحد يستطيع منع المقاومة في لبنان لأنها مكفولة دستوريا، معتبرا ان إسرائيل أضعف من أي وقت مضى فهي رغم كل الإمكانيات العسكرية والخبرة لم تحقق أهدافها في غزة ولبنان وإيران واليمن.

في موضوع الإنتخابات النيابية، بدأت اليوم مهلة تقديم الترشيحات ، وحتى انتهاء الدوام عند الثالثة والنصف، لم يسجل أي ترشيح.

=======

* مقدمة "الجديد"

عند خط "استواء" الأزمة اجتمعت مصيبة الجنوب بالشمال وإن اختلفت الأقدار إلا أن الموت واحد في الجنوب لا قدرة على رد القضاء إنما الدعوة إلى اللطف فيه بعدما بات الموت ضيفا ثقيلا يسير يوميات الأهالي.

وعلى إيقاعه شيعت بلدة يانوح اليوم شهداءها الثلاثة أحمد سلامة وابن "الدولة" حسين جابر لكن "أصغر الأكفان كان أثقلها" لعلي ابن الأعوام الثلاثة وعلى الحساب الجاري مع عدو لا يقيم وزنا لأي اتفاق.

لا يزال جرح الشمال مفتوحا على الكارثة المتنقلة في أزقة الفقر وتتجول من مبنى متصدع إلى آخر آيل للسقوط وعلى سطح الكارثة طافت أزمة المواطنين الذين وقعوا بين خيارين: إما الشارع أو الموت وثالث الخيارات بدائل إيواء ومساعدات آنية لإدارة الكارثة لا لاقتلاعها من جذورها.

على الرغم من المجهود الحكومي وقراراته الصادرة عن اجتماع السرايا بالأمس بشأن الأبنية المتصدعة في طرابلس وهو ما حضر أيضا في لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ووفد رسمي ديني وبلدي وفاعليات طرابلسية وإطلاق نداء للداخل والخارج من أجل تقديم المساعدات.

طغت وقائع الميدان وكوارثه على السياسة فتعطلت محركاتها باستثناء تفعيل الخزانة الأميركية قانون العقوبات على مؤسسات مرتبطة بحزب الله ومنها شركة جود التابعة للقرض الحسن وبرر وزير الخزانة الأمر بأن حزب الله يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وللاستقرار المنشود على "قرض" له "قيمة مضافة" و"فوائد عالية" مع انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات مسقط وقد افتتح بازارها بنيامين نتنياهو الذي توجه على عجل إلى واشنطن للقاء دونالد ترامب غدا الأربعاء قبل أن يعود إلى تل أبيب الخميس من زيارته الخاطفة بعدما يسلم ملحقا بمبادئه لإدراجها على جدول أعمال التفاوض. واكتملت "رقصة التانغو" الإسرائيلية الإيرانية بهبوط اضطراري أجراه علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على أرض الوساطة ومن مسقط حيث التقى الوسطاء غرد كي يسمع ترامب.

ومن باب النصح دعا الأميركيين إلى التفكير بحكمة وحذرهم من استعرضات نتنياهو وإيحاءاته بأنه يريد الذهاب لتعليم الأميركيين إطار المفاوضات النووية وطالبهم بأن يظلوا متيقظين لدور الصهيونيين التخريبي..

أما ما وراء زيارة مستشار المرشد إلى عمان فحمال أوجه ودلالات تؤشر إلى جدية طهران في التفاوض بإيفاد السياسي المخضرم صاحب الصلاحيات و"المخصب" بالملف النووي والمنتمي إلى دائرة القرار السيادي لوضع اليد على مفاتيح المحادثات وحلحلة الملفات المعقدة.

وبحسب مراقبين فإن مهمة لاريجاني تندرج في سياق خفض توتر لا يشبه أي مرحلة مضت بحثا عن مخرج دبلوماسي لمنطقة تقف على "حافة الهاوية".