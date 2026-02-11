تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع بحث مع اتحاد موظفي المصارف في قانون الفجوة المالية

Lebanon 24
11-02-2026 | 04:40
A-
A+
جعجع بحث مع اتحاد موظفي المصارف في قانون الفجوة المالية
جعجع بحث مع اتحاد موظفي المصارف في قانون الفجوة المالية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، وفداً من اتحاد موظفي المصارف في لبنان برئاسة جورج الحاج، في حضور رئيس مصلحة النقابات في الحزب طوني نون، رئيس دائرة المصارف في المصلحة ربيع الهبر، ونقيب موظفي المصارف السابق أسد خوري.

وتداول المجتمعون في المستجدات على الصعيد المحلي ، ولا سيما قانون الفجوة الماليّة، كما بحثوا في أوضاع موظّفي المصارف، حيث طُرحت مجموعة من الأفكار الهادفة إلى تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع الحيوي. كذلك تم الاتفاق على متابعة بعض القوانين عبر التنسيق بين الاتحاد من جهة وتكتل "الجمهوريّة القويّة" من جهة أخرى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المصارف صفّ واحد ضد "الفجوة المالية" والاتحاد العمالي مع المشروع
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع "قانون الفجوة المالية"في اجتماع المصارف غدا...الخلاف على نقطتين أساسيتين
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع جاك دو لا جوجي في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع بحث مشروع الفجوة المالية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24

جورج الحاج

رئيس دائرة

ربيع الهبر

سمير جعجع

أسد خوري

طوني نون

الجمهوري

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:09 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-02-11
Lebanon24
07:13 | 2026-02-11
Lebanon24
07:13 | 2026-02-11
Lebanon24
07:11 | 2026-02-11
Lebanon24
07:09 | 2026-02-11
Lebanon24
07:03 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24