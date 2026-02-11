جعجع بحث مع اتحاد موظفي المصارف في قانون الفجوة المالية

التقى "القوّات اللبنانيّة" في معراب، وفداً من اتحاد موظفي المصارف في برئاسة ، في حضور رئيس مصلحة النقابات في الحزب ، المصارف في المصلحة ، ونقيب موظفي المصارف السابق .



وتداول المجتمعون في المستجدات على الصعيد المحلي ، ولا سيما قانون الماليّة، كما بحثوا في أوضاع موظّفي المصارف، حيث طُرحت مجموعة من الأفكار الهادفة إلى تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع الحيوي. كذلك تم الاتفاق على متابعة بعض القوانين عبر التنسيق بين الاتحاد من جهة وتكتل "الجمهوريّة القويّة" من جهة أخرى.

