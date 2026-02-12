قُتل بالخطأ خلال مطاردة أحد المطلوبين.. تكريت تودّع فقيدها وسط حالة حزن وغضب

شُيّعت في منطقة العكارية جنازة الفقيد " رستم"، وسط أجواء طغى عليها الحزن الشديد والغضب بين الأهالي والمشيّعين، حسب مندوبة " ".



شُيّعت في منطقة تكريت العكارية جنازة الفقيد "أسعد رستم"، وسط أجواء طغى عليها الحزن الشديد والغضب بين الأهالي والمشيّعين، حسب مندوبة "لبنان24".



وبحسب ما أفيد، فإن "رستم" توفي جراء إطلاق نار "عن طريق الخطأ" خلال عملية نفّذها جهاز "أمن الدولة" لتوقيف أحد المطلوبين، ما أثار موجة… pic.twitter.com/QNrz4HtQoK — 24 (@Lebanon24) February 12, 2026