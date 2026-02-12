تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المطران تابت أبرق إلى كارني معزّيًا بضحايا حادثة بلدة تمبلر ريدج

Lebanon 24
12-02-2026 | 12:39
A-
A+
المطران تابت أبرق إلى كارني معزّيًا بضحايا حادثة بلدة تمبلر ريدج
المطران تابت أبرق إلى كارني معزّيًا بضحايا حادثة بلدة تمبلر ريدج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أبرق راعي أبرشية مار مارون المطران بول - مروان تابت إلى رئيس وزراء كندا مارك كارني معزّيًا، باسم أبناء الجالية اللبنانية في كندا بضحايا حادثة إطلاق النار المأسوية التي شهدتها بلدة تمبلر ريدج في كولومبيا البريطانية. وأعرب عن أسفه لسقوط عدد من القتلى والجرحى، في حادثة مؤلمة هزّت الضمير العالمي. وأكد تعاطفه مع الشعب الكندي في هذا المصاب الأليم، سائلًا الله أن يتغمد بواسع رحمته أنفس ضحايا هذه الحادثة البشعة، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

أمام هول هذه المأساة لا يسعني سوى التضرع إلى الله لكي يحفظ هذا البلد المضياف والعزيز كندا من شرّ التجارب المهلكة، ولي ملء الثقة بأن العدل سيأخذ مجراه القانوني، وآمل في أن يلقى جميع الذين يقفون وراء هذه الحادثة الدموية ما يستحقونه من عقاب وقصاص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الإيرانية: عراقجي أبرق معزيا بوفاة السيد عبد الكريم نصرالله
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بري أبرق الى أمير دولة الكويت معزيا بالشيخة بدرية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بري أبرق إلى السيستاني معزياً بوفاة شقيقه
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت يجمع حول السفير طوق "لبنان - الحلم"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الجالية اللبنانية

البريطانية

مار مارون

هذا البلد

اللبنانية

البريطاني

كولومبيا

العزيز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:14 | 2026-02-12
Lebanon24
16:39 | 2026-02-12
Lebanon24
16:11 | 2026-02-12
Lebanon24
15:49 | 2026-02-12
Lebanon24
15:47 | 2026-02-12
Lebanon24
15:46 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24