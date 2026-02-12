المطران تابت أبرق إلى كارني معزّيًا بضحايا حادثة بلدة تمبلر ريدج



أبرق راعي أبرشية المطران بول - مروان تابت إلى رئيس وزراء مارك معزّيًا، باسم أبناء في كندا بضحايا حادثة إطلاق النار المأسوية التي شهدتها بلدة تمبلر ريدج في . وأعرب عن أسفه لسقوط عدد من القتلى والجرحى، في حادثة مؤلمة هزّت الضمير العالمي. وأكد تعاطفه مع الشعب الكندي في هذا المصاب الأليم، سائلًا الله أن يتغمد بواسع رحمته أنفس ضحايا هذه الحادثة البشعة، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.



أمام هول هذه المأساة لا يسعني سوى التضرع إلى الله لكي يحفظ المضياف والعزيز كندا من شرّ التجارب المهلكة، ولي ملء الثقة بأن العدل سيأخذ مجراه القانوني، وآمل في أن يلقى جميع الذين يقفون وراء هذه الحادثة الدموية ما يستحقونه من عقاب وقصاص.

Advertisement