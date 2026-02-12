الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان وحزب الله؟

أفادت القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّ رئيس الإسرائيليّ ، ناقش مع الرئيس الأميركيّ كلّ جوانب المفاوضات مع ".

وأشارت إلى أنّ نتنياهو ناقش مع خطط العمل هجومياً ودفاعياً ضدّ إيران.

أما القناة الـ14 الإسرائيليّة، فقالت إنّ الجيش أعدّ خططاً هجومية تحسباً لمواجهة محتملة مع إيران.

وأضافت أنّ هناك حالة تأهب قصوى ضدّ ، مع الاستعداد للتحوّل الفوريّ من الدفاع إلى الهجوم.

وبحسب القناة الإسرائيليّة عينها، فإنّ الجيش الإسرائيليّ يُؤكّد بوضوح أنه لا مجال للراحة بشأن ، ويقول إنّ " " يتكبد خسائر فادحة باستمرار.

وفي ما يتعلّق باليمن، أشارت القناة إلى أنّ مستعدة للتحرك مجددا إذا رصدت تهديداً متجدداً.

وتابعت: "لدينا خطط هجومية ممتازة لكافة الساحات إذا تعرضنا لهجوم".



