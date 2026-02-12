تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا

ذكر موقع " "، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة قالت في تقريرٍ، إنّ المعلومات التي يمتلكها " " حول المنشآت الاستراتيجية وتحركات السفن في المياه الاقتصادية ، أذهلت الجيش .



وأشارت "معاريف" إلى أن سلاح البحرية الإسرائيلي نفذ في الأيام الأخيرة تمرينا واسعا شاركت فيه الأساطيل الثلاثة التابعة لسلاح البحرية، بالإضافة إلى قوات من سلاح الجوّ وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ووفق "معاريف"، انتهى التمرين يوم الثلاثاء، وكان الهدف منه تحسين الجاهزية لحماية المياه الاقتصادية لإسرائيل والمواقع الاستراتيجية البحرية، وحماية الحدود، فضلا عن القتال في معركة متعددة الساحات.

وقاد التمرين "الأسطول 3"، وهو أسطول سفن الصواريخ التابع لسلاح البحرية، وبجانبه تم تفعيل أسطول الغواصات ووحدة "شايطيت 13".



وحسب الصحيفة، طُلب من سلاح البحرية التعامل مع واقع أمني متغير؛ فقد دُمّر الأسطول البحري السوري، وذكر سلاح البحرية أن قوات الكوماندوز البحري التابعة لـ" " تعرضت لأشد إصابة خلال أحداث السابع من تشرين الاول، وأيضا في القتال الذي أعقب الهجوم. وقبل عام، ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على ناشط بارز في ، وهو شخصية محورية في قيادة الذراع البحرية لـ"حزب الله".



وأشارت "معاريف" إلى أن التحقيقات مع هذا الناشط أذهلت الجهات الأمنية ؛ إذ كشفت المعلومات التي قدمها عن مدى العمق الذي وصل إليه "حزب الله" في جمع المعلومات حول المنشآت الاستراتيجية وتحركات السفن في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.



ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله: "الكثير من المعلومات حول الخطط والمعلومات التي يمتلكها الطرف الآخر استُخدمت كأساس لجزء من التمرين. تناول التمرين أيضا قدرتنا على التدرب على تهديدات قد تحدث، مثل استهداف أو مداهمة سفن ومنشآت". كما طُلب من وحدة "شايطيت 13" التدرب على سيناريوهات مختلفة لعمليات مداهمة أو إصابة السفن. (روسيا اليوم)