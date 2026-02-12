"القوات اللبنانية" في سوريا: تحوّل في المقاربة

كتب اسكندر خشاشو في" النهار": في خطوة لافتة بتوقيتها ومضمونها، زار وفد من حزب " " يوم الثلاثاء الماضي، حيث التقى السوري حمزة مصطفى. الزيارة التي قام بها وفد ضم النائب ملحم الرياشي والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية في الحزب طوني درويش، تحمل دلالات سياسية تتجاوز إطارها البروتوكولي، نظراً إلى طبيعة العلاقة التاريخية المتوترة بين "القوات" والنظام السوري السابق.وبحسب ما تؤكد "القوات"، فإن الزيارة توضع في "إطارها الطبيعي"، متسائلة: "هل يمكن استغراب وجود نائب قواتي في أو ؟" وتوضح أن "دمشق عادت عاصمة دولة صديقة للبنان، والنظرة إليها باتت من دولة إلى دولة"، معتبرة أن "العلاقات طبيعية بين البلدين، والمشاكل التي كانت قائمة في الفترة السابقة وما خلّفته من محكومين وغيرهم قد انتهت، ويجري الآن ترتيب الملفات والتنسيق في شأنها على أفضل وجه". وتشير إلى أن "الحديث يتم مع نظام لديه تركة كبيرة لم يتمكن من معالجتها بعد، والأمور ستأخذ وقتها".وتلفت "القوات" إلى أن اختيار الرياشي تحديداً للزيارة ليس تفصيلاً، فهو كان وزيراً للإعلام باسم الحزب وممثلاً له في الحكومة، ومن كبار الإعلاميين في ، ومن هنا جاءت الزيارة لوزير الإعلام السوري، وقد تناول اللقاء كل الملفات التي تخص البلدين. وترى أن المسألة بالنسبة إليها "طبيعية من الآن فصاعداً"، مشددة على أن "لم تعد تلك التي عرفناها كلنا من سنة إلى اليوم، فقد أصبحت دولة أولويتها الشعب السوري، ولا نية إقليمية وتوسعية لها، وهي ترتب بيتها الداخلي كما يرتب لبنان بيته".في الشكل، تبدو الزيارة محصورة بإطار إعلامي رسمي بين مسؤولين معنيين بملف محدد. أما في المضمون، فتحمل إشارة سياسية واضحة إلى تبدل في مقاربة "القوات" للعلاقة مع دمشق، أو على الأقل إعادة تنظيم هذه العلاقة ضمن سقف "الدولة إلى الدولة"، وفق التعبير الحزبي. وهذا التحول، إن تأكد في سياق خطوات لاحقة، فيندرج في سياق أوسع من إعادة التموضع التي تشهدها المنطقة، حيث تتبدل الأولويات وتتقدم الاعتبارات البراغماتية على خطاب القطيعة.