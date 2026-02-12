تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نشاط "حزب الله" المتواصل عبر الحدود يراكم الضغوط

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:08
A-
A+
نشاط حزب الله المتواصل عبر الحدود يراكم الضغوط
نشاط حزب الله المتواصل عبر الحدود يراكم الضغوط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": إعلان السلطات في سوريا في 26 من الشهر الماضي كشف محاولة تهريب "أسلحة ضمت صواريخ وقذائف في اتجاه الأراضي اللبنانية"، من ضمن إشارات غير خافية تتهم "حزب الله" بهذه المحاولة، وإعلانها قبل أيام قليلة قبض القوات السورية على اثنين من أعضاء خلية في المزة ذكرت أنها مرتبطة بـ"حزب الله" وقد صودرت منها صواريخ غراد ومنصات إطلاق في المزة، لم يحظَ بأي تعليقات رسمية أمنية أو سياسية، على رغم المتابعة الدبلوماسية الحثيثة لذلك. وحده الحزب نفى علاقته بالخلية معتبراً أن "اسمه زج جزافاً"، نافياً أن يكون له أي "نشاط أو ارتباط أو علاقة بأي طرف في سوريا".

لا تخشى مصادر سياسية توتر العلاقات بين لبنان وسوريا على هذه الخلفية، نظراً إلى اعتبارات كثيرة قد يكون في مقدمها الجهد اللبناني لتحقيق حصرية السلاح، والحاجة إلى جهود مشتركة في لبنان وسوريا حيث الوضع الأمني في كل منهما لا يزال هشاً لوضع حد لذلك. ثبوت هذه الوقائع يؤشر وفق المصادر لاحتمال إعادة إيران عبر الحزب بناء شبكاتها من خلال دعم أفرقاء أو طوائف حليفة في سوريا، فيما يحظى النظام هناك بمصداقية أكبر إزاء الخارج الإقليمي والدولي، في مواجهة التحديات على المستوى الداخلي كما في ردع عودة إيران ليكون لها موطئ قدم في سوريا مجدداً، أو مساعيها لتخريب المسار الحالي للتعافي السوري.

نشاط "حزب الله" المتواصل عبر الحدود اللبنانية - السورية يضغط على لبنان وعلى الجيش ويسلط أكثر فأكثر الضوء على دوره السلبي، ويدعم الاتجاهات الخارجية لنزع سلاحه باعتباره ليس مهدداً لأمن إسرائيل فحسب، بل لأمن سوريا واستقرارها كذلك.

يصر المسؤولون الإيرانيون على أن إيران لن تفاوض في شأن برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها محور "المقاومة"، فيما أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السابع من الشهر الجاري أنه قد يقبل اتفاقاً لا يتناول سوى المسألة النووية، قلقاً لدى إسرائيل التي هرع رئيس حكومتها إلى واشنطن للإصرار على الحد من الصواريخ الباليستية أيضاً.

والواقع أن نفوذ إيران السياسي قد يكون متاحاً إلى حد ما، ولكن لا تساهل محتملاً مع أي نفوذ أمني عابر للمنطقة، من سوريا إلى إسرائيل والعراق ولبنان واليمن.  
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن تبلغ "الحلفاء": توسيع الانخراط الأميركي وزيادة الضغط على "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" للمعنيين: لسنا وراء حرك الشارع ومن يستطيع ضبط المشحونين بالغضب؟
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير أميركيّة: "حزب الله" يُنفّذ عمليّات تهريب عبر مرافىء وشواطىء في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
علاقة لبنان بواشنطن: غموض استراتيجي وزيادة الضغط على "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

السورية

✨ الخلف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:03 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2026-02-13
Lebanon24
03:06 | 2026-02-13
Lebanon24
03:03 | 2026-02-13
Lebanon24
03:00 | 2026-02-13
Lebanon24
02:47 | 2026-02-13
Lebanon24
02:45 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24