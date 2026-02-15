تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاشم: الانتخابات في موعدها

Lebanon 24
15-02-2026 | 09:08
A-
A+
هاشم: الانتخابات في موعدها
هاشم: الانتخابات في موعدها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، خلال لقائه وفودا في منزله في شبعا، ان "الاجواء السياسية الحالية تتطلب اعتماد لغة الحكمة والاعتدال لحماية الوطن من المشروع الاسرائيلي الذي يستمر بعدوانه باشكاله المتعددة ولم تكبح جماحه القرارات الدولية ولا ميكانيزم التفاهم الاخير، ولذلك فإن وحدة الموقف الداخلي الذي اكد عليها دولة الرئيس نبيه بري دائما افضل السبل لاخراج لبنان من ازماته وتحصينه، في ظل ما يتعرض له من تهديد وتهويل ومع ما يجري من تطورات ومتغيرات قد تهدد الاستقرار العام".              



 وقال: "ان الاجواء السائدة حول الانتخابات النيابية والتشكيك بها وضع حدا لها دولة الرئيس نبيه بري من خلال ترشيحه كأول مرشح ليؤكد لمن لم يقتنع بان الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ حاصل والاشارة اطلقها دولة الرئيس  التزاما بما اعلنه مرارا أن المسار الدستوري والقانوني هو الاساس الحاكم للمؤسسات الدستورية وانتظام الحياة السياسية".



وأضاف: "أمام ما يتعرض له الجنوب ومناطقه الحدودية من اعتداءات لم تتوقف بعد، فإن المطلوب من الحكومة الايفاء بالوعود التي اعلنها رئيسها نواف سلام خلال زيارته للجنوب. وما الترحيب والاستقبال الطيب الذي بادر به ابناء الجنوب الوفد الحكومي الا تأكيد على التزامهم بالثوابت والخيارات الوطنية وتمسكهم بأرضهم مهما كان حجم الظغوطات  والتحديات، وهذا ما يؤمن الحماية الوطنية ليبقى وطن الكرامة والسيادة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم هاشم: تأجيل الانتخابات "تداول سياسي" والمهل الدستورية لا تزال قائمة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي يؤكد: الإنتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة ويشددون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات في موعدها.. اسباب التأجيل تتلاشى
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

دولة الرئيس

نبيه بري

الدستور

التزام

الحكمة

لبنان

الطيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15
Lebanon24
11:48 | 2026-02-15
Lebanon24
11:45 | 2026-02-15
Lebanon24
11:36 | 2026-02-15
Lebanon24
11:27 | 2026-02-15
Lebanon24
11:26 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24