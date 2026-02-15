هاشم: الانتخابات في موعدها

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاشم، خلال لقائه وفودا في منزله في ، ان "الاجواء السياسية الحالية تتطلب اعتماد لغة والاعتدال لحماية الوطن من المشروع الاسرائيلي الذي يستمر بعدوانه باشكاله المتعددة ولم تكبح جماحه القرارات الدولية ولا ميكانيزم التفاهم الاخير، ولذلك فإن وحدة الموقف الداخلي الذي اكد عليها دولة دائما افضل السبل لاخراج من ازماته وتحصينه، في ظل ما يتعرض له من تهديد وتهويل ومع ما يجري من تطورات ومتغيرات قد تهدد الاستقرار العام".







وقال: "ان الاجواء السائدة حول الانتخابات النيابية والتشكيك بها وضع حدا لها من خلال ترشيحه كأول مرشح ليؤكد لمن لم يقتنع بان الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ حاصل والاشارة اطلقها دولة الرئيس التزاما بما اعلنه مرارا أن المسار الدستوري والقانوني هو الاساس الحاكم للمؤسسات الدستورية وانتظام الحياة السياسية".







وأضاف: "أمام ما يتعرض له الجنوب ومناطقه الحدودية من اعتداءات لم تتوقف بعد، فإن المطلوب من الحكومة الايفاء بالوعود التي اعلنها رئيسها نواف سلام خلال زيارته للجنوب. وما الترحيب والاستقبال الذي به ابناء الجنوب الوفد الحكومي الا تأكيد على التزامهم بالثوابت والخيارات الوطنية وتمسكهم بأرضهم مهما كان حجم الظغوطات والتحديات، وهذا ما يؤمن الحماية الوطنية ليبقى وطن الكرامة والسيادة".

