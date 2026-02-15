تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
Lebanon 24
15-02-2026
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
حملت فرقة
برجا
للفنون الشعبية اللقب في نهائيات الموسم الأول من "يلا ندبك" على شاشة
mtv
.
وقد حلّت فرقة
العبادية
الفنية في المرتبة الثانية وفرقة جذور في المرتبة الثالثة وشمس
بعلبك
في المرتبة الرابعة.
