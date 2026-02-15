فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"

حملت فرقة للفنون الشعبية اللقب في نهائيات الموسم الأول من "يلا ندبك" على شاشة .



وقد حلّت فرقة الفنية في المرتبة الثانية وفرقة جذور في المرتبة الثالثة وشمس في المرتبة الرابعة.

