الرئيس الالماني: أتيت في زيارة دعم للبنان وللطلب من حزب الله واسرائيل التزام اتفاق وقف النار

قال رئيس Frank-Walter Steinmeier بعد لقائه رئيس الجمهورية :"سنبقى إلى جانب بعد إنتهاء مهمّة اليونيفيل".







اضاف: "ندعم ونريد إعادة بناء كل ما تهدم بدعم الأصدقاء".







تابع: "الجميع يعرف أهمية الإصلاحات وأهمية اعادة وتعزيز ثقة المواطنين وأيضا ثقة وألمانيا كانت إحدى الجهات الكبرى الداعمة للبنان في التنمية والتعاون الإنمائي وسنبقى دائما الى جانبكم".







وقال: "زيارتي لبنان هي للطلب من وإسرائيل اتفاقية وقف إطلاق النار وللتاكيد ان نزع السلاح الحزب يجب أن يكون على قدم وساق وأن ينسحب الجنود الإسرائيليون من ".

