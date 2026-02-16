"الجماعة الاسلامية": لاستراتيجية دفاعية فاعلة من أولوياتها وقف العدوان وتحرير الأرض والأسرى وإعادة الإعمار

اكدت "الجماعة الاسلامية" - ، في بيان في ذكرى تحرير صيدا وجوارها عام 1985، ان الذكرى "تكتسب هذا العام معان إستثنائية تعيدنا بالذاكرة الى أيام عايشنا فيها ظلم وجبروت ونازية العدو وبالتالي بطولات وتضحيات المقاومين وصمود الأهالي التي أثمرت تحريرا مستحقا بجدارة والجرحى والأسرى الذين قدموا الروح والغالي والنفيس في سبيل تحرير الإنسان والوطن".



وذكرت أن "تحرير صيدا شكل إنتصارا للإرادة في مقاومة الإحتلال الصهيوني، وهو محطة رئيسية في النضال الوطني يؤكد صوابية حق الشعوب في مواجهة الإحتلال والتصدي له، واليوم وفي ظل إستمرار العدوان الهمجي الصهيوني على ، تطرح أسئلة مشروعة أمام تحديات كبرى تستدعي إستراتيجيات شاملة، في مقدمها مواجهة العدو الصهيوني، تعزيز لمواجهة محاولات زرع الفتن، وبناء دولة قوية وعادلة قادرة على وضع إستراتيجية دفاعية فاعلة يكون من أولوياتها وقف العدوان وتحرير الأرض والأسرى وإعادة الإعمار".



وختم البيان: "اليوم في الذكرى ال41 لتحرير صيدا، نؤكد أن صيدا ستبقى على عهدها محافظة على تاريخها وثوابتها، متمسكة بوحدتها الوطنية وعيشها المشترك، ملتزمة بقيمها الإنسانية وأمينة على دماء شهدائها وصوت الحق في مواجهة أعدائها أعداء الوطن".

Advertisement