قميص الاتحاد الدولي لكرة القدم من انفانتينو إلى وزير الداخلية

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه قبل ظهر اليوم، رئيس (الفيفا) جياني انفانتينو، في حضور رئيس هاشم ، وعقيلة انفانتينو، إلى جانب وفد من الاتحاد.







وخلال اللقاء، قدّم انفانتينو قميص الاتحاد إلى الوزير الحجار، فيما قدّم الوزير الحجار اليه ميدالية والبلديات لدوره في دعم رياضة .

Advertisement