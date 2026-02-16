تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
محاضر ضبط بحقّ أصحاب 3 ملاحم
Lebanon 24
16-02-2026
|
06:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب، على الملاحم والسوبرماركت، في ديرقانون النهر وسينيق ومحال بيع الخضار والفواكه في
حسبة صيدا
والمدينة، لمراقبة الاسعار والجودة.
وتم تنظيم محاضر ضبط بحق
أصحاب 3
ملاحم بسبب بيع لحوم مبردة ومثلجة، من دون الاعلان عنها وعدم توفر شروط النظافة.
وستستمر هذه الجولات خلال شهر
رمضان
المبارك، وتزامنا مع بداية
الصوم الكبير
، وذلك تنفيذا لتوجيهات مدير عام
وزارة الاقتصاد
محمد ابو حيدر
.
الشيخ الخطيب اتصل بالرئيس الحريري واستقبل اللواء إبراهيم
Lebanon 24
الشيخ الخطيب اتصل بالرئيس الحريري واستقبل اللواء إبراهيم
08:50 | 2026-02-16
16/02/2026 08:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار هيئة الاستشارات والتشريع بشأن الانتخابات.. هكذا علّق وزير الداخلية
Lebanon 24
بعد قرار هيئة الاستشارات والتشريع بشأن الانتخابات.. هكذا علّق وزير الداخلية
08:45 | 2026-02-16
16/02/2026 08:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور نواب.. دريان رعى افتتاح شارع باسم العلامة الشيخ صلاح الدين فخري في النويري
Lebanon 24
بحضور نواب.. دريان رعى افتتاح شارع باسم العلامة الشيخ صلاح الدين فخري في النويري
08:40 | 2026-02-16
16/02/2026 08:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وظائف شاغرة في مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وظائف شاغرة في مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.. إليكم التفاصيل
08:33 | 2026-02-16
16/02/2026 08:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة استقبل رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي
Lebanon 24
السنيورة استقبل رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي
08:32 | 2026-02-16
16/02/2026 08:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
