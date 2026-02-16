محاضر ضبط بحقّ أصحاب 3 ملاحم

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب، على الملاحم والسوبرماركت، في ديرقانون النهر وسينيق ومحال بيع الخضار والفواكه في والمدينة، لمراقبة الاسعار والجودة.

وتم تنظيم محاضر ضبط بحق ملاحم بسبب بيع لحوم مبردة ومثلجة، من دون الاعلان عنها وعدم توفر شروط النظافة.

وستستمر هذه الجولات خلال شهر المبارك، وتزامنا مع بداية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات مدير عام .