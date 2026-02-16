تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
محاضر ضبط بحقّ أصحاب 3 ملاحم

Lebanon 24
16-02-2026 | 06:59
A-
A+
محاضر ضبط بحقّ أصحاب 3 ملاحم
جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب، على الملاحم والسوبرماركت، في ديرقانون النهر وسينيق ومحال بيع الخضار والفواكه في حسبة صيدا والمدينة، لمراقبة الاسعار والجودة.
 
 
وتم تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب 3 ملاحم بسبب بيع لحوم مبردة ومثلجة، من دون الاعلان عنها وعدم توفر شروط النظافة.
 
 
وستستمر هذه الجولات خلال شهر رمضان المبارك، وتزامنا مع بداية الصوم الكبير، وذلك تنفيذا لتوجيهات مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر.
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. إقفال معمل قشطة ومحاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة رقابية جنوبية...ومحاضر ضبط بحق مخالفين
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوبًا... محاضر ضبط وتوقيف مؤسسة غذائية في جولات لمصلحة الاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط أكثر من 3 أطنان دجاج فاسد في سعدنايل وتوقيف 10 أشخاص
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الاقتصاد

محمد ابو حيدر

الصوم الكبير

حسبة صيدا

محمد ابو

ابو حيدر

بو حيدر

أصحاب 3

