Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سلام بحث ودو لا جوجي في التقدّم المُحرَز في مسار الإصلاحات الاقتصادية.. واستقبل إنفانتينو

Lebanon 24
16-02-2026 | 07:09
سلام بحث ودو لا جوجي في التقدّم المُحرَز في مسار الإصلاحات الاقتصادية.. واستقبل إنفانتينو
سلام بحث ودو لا جوجي في التقدّم المُحرَز في مسار الإصلاحات الاقتصادية.. واستقبل إنفانتينو photos 0
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المستشارَ الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان، جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.
وجرى خلال اللقاء البحث في التقدّم المُحرَز في مسار الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما في ما يتعلّق بالتعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف، والسياسة المالية والإنفاق العام، ومشروع قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وذلك بهدف التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما جاء في البيان الوزاري للحكومة.
 
 

إنفانتينو

واستقبل الرئيس سلام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو  في حضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر الذي اوضح ان البحث تناول موضوع الهبة المقدمة من الاتحاد الدولي لإقامة ملعب ذات مواصفات دولية لكرة القدم، والعمل لايجاد قطعة ارض مناسبة لإقامة المشروع.
 
 
