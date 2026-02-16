سلام بحث ودو لا جوجي في التقدّم المُحرَز في مسار الإصلاحات الاقتصادية.. واستقبل إنفانتينو

استقبل الدكتور نواف سلام المستشارَ الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية إلى ، جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

وجرى خلال اللقاء البحث في التقدّم المُحرَز في مسار الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما في ما يتعلّق بالتعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف، والسياسة المالية والإنفاق العام، ومشروع قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وذلك بهدف التوصّل إلى اتفاق مع ، كما جاء في البيان الوزاري للحكومة.





إنفانتينو



واستقبل الرئيس سلام رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو في حضور اللبناني هاشم حيدر الذي اوضح ان البحث تناول موضوع الهبة المقدمة من لإقامة ملعب ذات مواصفات دولية لكرة القدم، والعمل لايجاد قطعة ارض مناسبة لإقامة المشروع.