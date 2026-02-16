لجنة الصحة استغربت قرار الكويت بشأن مستشفيات لبنانية وأكدت حصانة الطبيب

عقدت العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب وحضور الاعضاء.







وقال النائب عبدالله بعد الجلسة: "بعد مناقشة وتداول وبعد ان طال انتظاره وبعد مناقشة اكثر من مرة والتداول بيننا وبين من جهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ثانية وضعنا صيغة عملانية ومنطقية وهي التي تحفظ حق الناس وهي استعادة موظفي واجراء وعمال ومياومي البلديات واتحادات البلديات لحقوقهم بالخضوع للضمان الاجتماعي والاستفادة بالضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة. وان شاء الله مستقبلا من نظام التقاعد والحماية الاجتماعية واشكر زملاء اعضاء اللجنة والشكر الخاص لوزير الداخلية وللضمان الاجتماعي الذي ساعدنا بتعديل بعض الصيغ ، حيث أصبح لهم الحق الذي كان مسلوبا منهم".







أضاف :"أما البند الثاني الذي أقر في اللجنة ،هو حصانة الطبيب أثناء ممارسة مهنته، حيث ان القانون السابق يحمل بعض الثغرات واعتمدنا النص الذي يشابه الحصانة.







كما عرضنا لموضوع الطب الشرعي ،للمرة الثالثة تغيب عن اجتماعاتنا ولا نعرف السبب، خصوصا ان هناك قوانين لها علاقة بصلب والطب الشرعي بالنسبة لنا مسألة حساسة جدا".







وقال : "تناولنا أيضا، موضوع الطب التجميلي وأصدرنا توصية في هذا الخصوص . والموضوع الأخير الذي تطرقناإاليه في اللجنة وهو انه كان هناك اجماع في اللجنة واسسغراب لقرار دولة الشقيقة بموضوع المستشفيات التي اعلن عنها".

