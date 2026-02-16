تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لجنة الصحة استغربت قرار الكويت بشأن مستشفيات لبنانية وأكدت حصانة الطبيب

Lebanon 24
16-02-2026 | 07:11
لجنة الصحة استغربت قرار الكويت بشأن مستشفيات لبنانية وأكدت حصانة الطبيب
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء. 



وقال النائب عبدالله بعد الجلسة: "بعد مناقشة وتداول وبعد ان طال انتظاره وبعد مناقشة اكثر من مرة والتداول بيننا وبين وزارة الداخلية من جهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ثانية وضعنا صيغة عملانية ومنطقية وهي التي تحفظ حق الناس وهي استعادة موظفي واجراء وعمال ومياومي البلديات واتحادات البلديات لحقوقهم بالخضوع للضمان الاجتماعي والاستفادة بالضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة. وان شاء الله مستقبلا من نظام التقاعد والحماية الاجتماعية واشكر زملاء اعضاء اللجنة والشكر الخاص لوزير الداخلية وللضمان الاجتماعي الذي ساعدنا بتعديل بعض الصيغ ، حيث أصبح لهم الحق الذي كان مسلوبا منهم". 



أضاف :"أما البند الثاني الذي أقر في اللجنة ،هو حصانة الطبيب أثناء ممارسة مهنته، حيث ان القانون السابق يحمل بعض الثغرات واعتمدنا النص الذي يشابه الحصانة.



كما عرضنا لموضوع الطب الشرعي ،للمرة الثالثة تغيب وزارة العدل عن اجتماعاتنا ولا نعرف السبب، خصوصا ان هناك قوانين لها علاقة بصلب القضاء والطب الشرعي بالنسبة لنا مسألة حساسة جدا". 



وقال : "تناولنا أيضا، موضوع الطب التجميلي وأصدرنا توصية في هذا الخصوص . والموضوع الأخير الذي تطرقناإاليه في اللجنة وهو انه كان هناك اجماع في اللجنة واسسغراب لقرار دولة الكويت الشقيقة بموضوع المستشفيات التي اعلن عنها".
