الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب يوم الاربعاء

دعا المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ وعملا بسنة استهلال أوائل الشهور القمرية، المؤمنين إلى استهلال شهر المبارك لهذا العام غروب يوم الاربعاء 18شباط الجاري.



وطلب في بيان "من كل من يشاهد الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس الشيخ الخطيب اجتماعاً علمائياً في مقر المجلس عند غروب يوم الاربعاء ، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر رمضان من مختلف الدول والمناطق خارج .



وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية:



01/457600 01/457800 01/456703 01/456702 01/456701".

