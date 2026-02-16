الجميّل التقى تيمور جنبلاط.. وتأكيد التنسيق والتواصل

استقبل رئيس النائب سامي الجميّل في بيت المركزي في الصيفي رئيس النائب تيمور .



‎وتناول اللقاء تأكيد العلاقة الثنائية بين الحزبين وضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بينهما في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويواكب التحديات الراهنة.



‎وحضر اللقاء أمين سر ظافر ناصر ومعاون الكتائب اللبنانية للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر.



‎كما جرى البحث في آخر المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الوطنية الأساسية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد.



‎ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين الحزبين، والتشاور حيال الوطنية والاستحقاقات المقبلة.

