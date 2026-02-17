تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحريري: لا بد من التمسك بمنطق الاعتدال الذي هو طوق النجاة للوطن

Lebanon 24
17-02-2026 | 12:58
A-
A+
الحريري: لا بد من التمسك بمنطق الاعتدال الذي هو طوق النجاة للوطن
الحريري: لا بد من التمسك بمنطق الاعتدال الذي هو طوق النجاة للوطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد الرئيس سعد الحريري أن "تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة من أجل إعادة التأكيد على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الاعتدال والعمل من أجل إرساء الاستقرار في الوطن"، مشددا على أن "كل خير يأتي إلى أي منطقة من لبنان سيعم على اللبنانيين جميعا في أي منطقة كانوا".

ثم هنأ الرئيس الحريري الحاضرين بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن "مؤسسة الحريري هي في أيد أمينة"، ومنوها ب"العمل الذي تقوم به، وهو على قدر عال من الكفاءة".

وأكد الرئيس الحريري أن "الأولوية يجب أن تكون بالدرجة الأولى لكفاءة الأشخاص وانفتاحهم على خدمة كل اللبنانيين وليس فريقا منهم، وهذا هو منطق عمل مؤسسة الحريري التي تعمل على إغاثة كل محتاج أيا كانت طائفته أو دينه، فهكذا كانت المؤسسة حين أسسها الرئيس الشهيد وهكذا ستبقى".

وشدد على أن "الرئيس الشهيد رفيق الحريري استطاع من خلال ما أنجزه في الاقتصاد والصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات والبناء والبنى التحتية، أن يحقق حلم كل لبناني في كل منطقة من لبنان، ولكن منذ استشهاده وحتى اليوم، وهذا البلد يعاني أشد المعاناة، من اغتيالات وحروب وقتل وتسكير طرقات وفراغات سياسية على مختلف الصعد. إلا أن اليوم، هناك تغييرات جوهرية حصلت على المستوى المحلي والإقليمي، ومن هنا لا بد من التمسك بمنطق الاعتدال الذي هو طوق النجاة للوطن".

كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله مساء اليوم في "بيت الوسط" وفدا من "مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة" برئاسة نائبة رئيس "تيار المستقبل" النائبة السابقة بهية الحريري التي استهلت اللقاء بالحديث عن "إنجازات المؤسسة وعملها الذي قامت به طوال الفترة السابقة على مختلف الصعد".

وكان الرئيس الحريري قد استقبل بعد الظهر رئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في لبنان والمنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المطران مار متياس شارل مراد على رأس وفد، في حضور نائبة رئيس تيار المستقبل بهية الحريري.

بعد اللقاء، أوضح المطران مراد أن "الوفد وضع الرئيس الحريري في أجواء اللقاء الذي نظمته اللجنة خلال زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، والذي جمع كل رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية، بالإضافة إلى النشاطات التي تقوم بها اللجنة من أجل الحفاظ على العيش المشترك والاعتدال الذي يمثله بيت الوسط".

ثم استقبل الرئيس الحريري قائد الجيش الأسبق العماد جان قهوجي وبحث معه الأوضاع العامة.

كما التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الذي قال على الأثر: "زيارة دولة الرئيس هي الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإكمال مسيرته عبر الرئيس سعد الحريري، والحاضر هو ذاك الصعب الأليم الذي نعيشه، لكن المستقبل سيكون بالتأكيد واعدا، ونحن نرى أن قيامة لبنان على مستوى طموح كل اللبنانيين ستكون قريبة وليست بعيدة، وهذا ما سمعناه في كلمته التي قالها أمام كل اللبنانيين، وما سمعته الآن في جلستي مع دولته. فأكبر الاستثمارات التي يمكن أن يطلقها لبنان ستكون من طرابلس الكبرى، شمال لبنان، أي من البترون إلى أقاصي عكار. هكذا نرى لبنان وطرابلس، عاصمة لبنان الاقتصادية، وهذا المشروع أطلقناه مع دولة الرئيس وسنكمله، حين نصل في هذه المنطقة إلى الأمن والأمان والاستقرار. وحينها، سيكون الازدهار على عاتقنا بإذن الله، وسيكون انطلاقا من طرابلس".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري: الاعتدال ليس تردداً بل شجاعة والصبر ليس ضعفاً بل هو إيمان بمدرسة رفيق الحريري الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: لا بد من رؤية وطنية جامعة تعيد القرار السيادي للدولة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري عن وسام عيد: نتذكر اسمه ونهجه كمدرسة في الاخلاص والتفاني للوطن
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الاعتدال الوطني: لإعلان حالة طوارئ إنمائية في مناطق عكار المتضررة من العاصفة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

رفيق الحريري

سعد الحريري

قائد الجيش

الرئيس سعد

المستقبل

المسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-17
Lebanon24
16:49 | 2026-02-17
Lebanon24
16:18 | 2026-02-17
Lebanon24
15:55 | 2026-02-17
Lebanon24
15:30 | 2026-02-17
Lebanon24
15:25 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24