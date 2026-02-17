"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات

علم " ٢٤"ان جدالا نشأ في جلسة امس لدى مناقشة تعيين اعضاء مجلس ادارة ، بعدما تبين ان احد المقترح تعيينهم ( واصف حنيني) تجاوز السن القانونية (٦٤ سنة) . وعلى رغم اعتراض عدد من الوزراء على هذه المخالفة التي تتناقض مع قانون ، اصر رئيس الحكومة على إتمام التعيين من خلال " فتوى" تفيد بان حنيني عندما قدم ترشيحه لعضوية مجلس الادارة في الكهرباء لم يكن قد بلغ سن التقاعد ، وانه لا يتحمل مسؤولية تأخير مجلس الوزراء في بت التعيين !



وقال مرجع اداري ان هذه لم تعتمد في تعيينات سابقة اذ اسقط مجلس الوزراء عدة ترشيحات بحجة تجاوز اصحابها السن القانونية ولم يقدم يومها رئيس الحكومة " فتواه" !

