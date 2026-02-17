تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-02-2026 | 15:00
فتوى لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
فتوى لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات photos 0
علم "لبنان ٢٤"ان جدالا  نشأ في جلسة مجلس الوزراء امس لدى مناقشة تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ، بعدما تبين ان احد المقترح تعيينهم ( واصف حنيني) تجاوز السن القانونية (٦٤ سنة) . وعلى رغم اعتراض عدد من الوزراء على هذه المخالفة التي تتناقض مع قانون مؤسسة الكهرباء ، اصر رئيس الحكومة نواف سلام على إتمام التعيين من خلال " فتوى" تفيد بان حنيني عندما قدم ترشيحه لعضوية مجلس الادارة في الكهرباء لم يكن قد بلغ سن التقاعد ، وانه لا يتحمل مسؤولية تأخير مجلس الوزراء في بت التعيين !

وقال مرجع اداري ان هذه القاعدة لم تعتمد في تعيينات سابقة اذ اسقط مجلس الوزراء عدة ترشيحات بحجة تجاوز اصحابها السن القانونية ولم يقدم يومها رئيس الحكومة " فتواه" !
المصدر: خاص
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة الكهرباء

مجلس الوزراء

كهرباء لبنان

قانون مؤسسة

نواف سلام

القاعدة

خاص "لبنان 24"

