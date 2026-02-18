"حزب الله" حسم خياره

أفادت مصادر مطلعة بأن " "حسم موقفه الانتخابي لجهة عدم منح أي من المقاعد في الدوائر ذات الغالبية لـ" "، معتبرة أن هذا القرار نهائي وغير قابل للمراجعة.وبحسب المعلومات، فإن الحزب أنهى نقاشاته الداخلية حول هذا الملف، وخلص إلى قناعة بضرورة الفصل بين التحالف السياسي العام والتفاهمات المحلية".في المقابل، تشير المصادر إلى أن الجهود ستتركز على الحفاظ على حدّ أدنى من التقارب الانتخابي والتنسيق السياسي، بما يمنع انتقال الخلاف إلى قطيعة شاملة، ويُبقي قنوات التواصل مفتوحة في المرحلة المقبلة.