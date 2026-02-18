تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حكومة "الثنائي الشيعي" تُسقط نفسها بنفسها

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
18-02-2026 | 02:00
A-
A+
حكومة الثنائي الشيعي تُسقط نفسها بنفسها
حكومة الثنائي الشيعي تُسقط نفسها بنفسها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يمرّ يوم إلا وتحاول حكومة نواف سلام أن تثبت للناس أنها حكومة كل شيء إلا حكومة هؤلاء الناس، الذين يسعون بشقّ النفس إلى أن يتأقلموا مع متطلبات الحياة، التي أصبحت ثقيلة على صدورهم كالجبال. ففي كل قرار تتخذه هذه الحكومة المسمّاة "حكومة الإصلاح والإنقاذ" تثبت أنها حكومة الفشل والعجز والتيئيس ودفع المواطنين إلى الكفر بكل شيء، وهم بدأوا صوما وصياما بخوف ربهم. ولكن يظهر أن هذه الحكومة لا تأبى للناس ولا تخاف ربها، وتسعى بكل ثقلها إلى إسقاط نفسها بنفسها من دون حاجتها إلى من يُسقطها، وهي التي عوّمت نفسها في امتحان التصويت على الموازنة العامة بفضل دعم نواب "الثنائي الشيعي"، فسمّيت عن حق وحقيق حكومة "حزب الله" وحركة "أمل"، اللذين وافق وزرائهما على قرار "خنق الشعب" بلقمة عيشهم، وإن بدا أنهم معترضين.

وهذا القر ار غير المدروس، الذي اتخذته الحكومة في جلسة أمس الاول، هو تمامًا كقرار مشروع "الفجوة المالية" وقانون الموازنة العامة، وكأن هدفها الأول والأخير العمل على "تسويد" صفحة العهد بقرارات "همايونية"، ستدفع الناس حتمًا إلى رفع صوتهم بطرق غير مسبوقة، وقد تعيد انتاج مرحلة غير مشرقة في تاريخ تعاطي السلطة مع الناس بفوقية غير منضبطة مع وقع نبض الشارع، الذي بدأ يغلي بفعل الوعود العرقوبية لحكومة الفشل والعجز وانعدام الرؤية.

فقد أقر مجلس الوزراء 6 رواتب للقطاع العام من دون أن تدخل في أساس الراتب، في مقابل إقرار ضريبة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين وزيادة 1٪ على الـ T.V.A كمصادر لتمويل زيادة القطاع العام. وبذلك تكون الحكومة قد أعطت قسمًا من اللبنانيين حقًّا ناقصًا مقابل بيدها اليمنى وأخذت أضعاف ما تعطيه لهذا القسم المستحق كل قرش حكومي من كافة الشعب اللبناني، الأغنياء منهم كالفقراء، بيدها اليسرى.
وبزيادة هذه الضريبة، ورفع سعر صفيحة البنزين، إضافة إلى الرسوم الأخرى، تضع السلطة السياسية المواطنين في مواجهة بعضهم البعض، إذ سيتحمّل جميع المقيمين في لبنان كلفة زيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، ما سيدخل البلاد في موجة غلاء جديدة، إذ إن كلّ المبالغ المُقترحة لتمويل الزيادة تستهدف السلع والخدمات، أي المستهلكين لا على البائع أو المُنتج.

وعلى رغم هذه الزيادة، لم تمنح الحكومة الموظفين والمتقاعدين مطالبهم الحقيقية، ما سيدفع الناس إلى تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية. فالأساتذة يطالبون بمضاعفة رواتبهم 37 مرة، بينما كان الموظفون الإداريون والمتقاعدون من العسكريين والمدنيين قد تلقّوا وعوداً خلال مناقشة موازنة 2026 بتعديل رواتبهم لتصل إلى 50% من قيمتها عام 2019، مع تقسيط القيمة المتبقّية بنسبة 10% كل 6 أشهر، لاستعادة ما خسرته الرواتب جراء الانهيار النقدي والمصرفي، بحلول عام 2028.

وما يدعو إلى البكاء على هكذا حكومة هو أنها لم تكتفِ بأن تنعي إلى اللبنانيين ودائعهم في مشروع قانون الفجوة المالية، بل عمدت، بقرارتها التي لا تركب على "قوس قزح" ولا تخطر على بال أحد، إلى إطلاق آخر رصاصة لديها على جبهة كل لبناني، وبالأخصّ على الذين أصبحوا تحت خط الفقر بدرجات، بعدما تضاعفت أعدادهم منذ اليوم الأول لتسلم هذه الحكومة مقاليد السلطة.

هكذا، وبدلًا من أن تكون هذه الحكومة خشبة خلاص، تحوّلت إلى عبء إضافي على أكتاف شعب منهك أصلًا. فهذه الحكومة، التي لا تسمع أنين الناس، ستسمع في الساعات المقبلة صراخهم، وغضبهم، وانتفاضتهم، وثوراتهم. هذه الحكومة التي تُمعن في اختبار قدرة اللبنانيين على التحمّل ستكتشف قريبًا جدًّا أن هذا الشعب قد يخسر كل شيء إلا قدرته على الانفجار. فالتاريخ اللبناني لم يرحم سلطة اعتقدت أن الجوع يمكن ضبطه بالبيانات، ولا أن الكرامة تُقايَض بالفتات. وإذا كانت هذه الحكومة تصرّ على إدارة ظهرها لنبض الشارع، فإن الشارع سيجد طريقه إليها عاجلًا أم آجلًا. وعندها لن ينفع الندم، لأن الحكومات تسقط عادةً يوم تتوقّف عن رؤية الناس وهمومهم لا يوم يسقطها الناس.

فإذا لم تسقط حكومة "اللاصلاح واللانقاذ" في مجلس النواب هذه المرّة فإنها حتمًا ستسقط في الشارع، الذي يغلي، والذي لن تُطفأ ناره ببعض من الوعود الكاذبة. فالذئب الذي لم يأتِ في الكذبة الأولى سيأتي حتمًا في الكذبة الثانية والثالثة، ولن يكتفي هذه المرّة بأكل الغنمات، بل سيكون الراعي وجبته الرئيسية.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
عندما تعجز حكومة "الثنائي الشيعي" عن حماية المستثمرين
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شهد شاهد من داخل حكومة "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الأسباب يستمر "الثنائي الشيعي"بدعم الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مجلس الوزراء

هذه الحكومة

نواف سلام

حزب الله

الثنائي

الرئيسي

الراعي

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-18
Lebanon24
04:19 | 2026-02-18
Lebanon24
04:15 | 2026-02-18
Lebanon24
04:13 | 2026-02-18
Lebanon24
04:09 | 2026-02-18
Lebanon24
04:07 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24