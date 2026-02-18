تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هيكل بحث مع سفراء اللجنة الخماسية في الإستعدادات لمؤتمر دعم الجيش

Lebanon 24
18-02-2026 | 09:36
هيكل بحث مع سفراء اللجنة الخماسية في الإستعدادات لمؤتمر دعم الجيش
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفراء: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو.

خلال اللقاء، تناول البحث الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في جمهورية مصر العربية بتاريخ 24/2/2026.

وأكد الحاضرون أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، نظرًا لدورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، وسط المرحلة الحالية الدقيقة. 
مواضيع ذات صلة
العماد هيكل التقى بن وفرحان ولودريان وسفراء الخماسية لبحث التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك ديبلوماسي واسع يجمع موفدي وسفراء "اللجنة الخماسية" ومؤتمر دعم الجيش في 5 آذار
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إحياء "اللجنة الخماسية" بالاعلان عن مؤتمر دعم الجيش والعبرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي بحث مع سفير فرنسا التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24

