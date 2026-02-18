هيكل بحث مع سفراء اللجنة الخماسية في الإستعدادات لمؤتمر دعم الجيش

استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفراء: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، بن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو.



خلال اللقاء، تناول البحث الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في مصر العربية بتاريخ 24/2/2026.



وأكد الحاضرون أهمية تعزيز قدرات ، نظرًا لدورها في حفظ أمن واستقراره، وسط المرحلة الحالية الدقيقة.

Advertisement