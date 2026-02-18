تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حزب الله يثبّت قواعد الانتخابات مع "أمل"ويناقش العلاقة مع العونيين... "الرباعي" في "بيت الوسط"؟

Lebanon 24
18-02-2026 | 23:04
A-
A+
حزب الله يثبّت قواعد الانتخابات مع أملويناقش العلاقة مع العونيين... الرباعي في بيت الوسط؟
حزب الله يثبّت قواعد الانتخابات مع أملويناقش العلاقة مع العونيين... الرباعي في بيت الوسط؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الاخبار": يتحضّر حزب الله للانتخابات النيابية المقبلة على قاعدة أنها ستجري في موعدها المُحدّد في أيار المقبل. ويستند في مقاربته إلى أن أي تأجيل يتطلّب قانوناً يصدر عن مجلس النواب، الأمر الذي لا مؤشرات إلى احتمال حصوله حتى الآن. وكان الاجتماع التنسيقي الأول مع حركة أمل، قد عقد برئاسة رئيس المجلس نبيه بري بحضور معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، ووفد من حزب الله ترأّسه النائب السابق محمد فنيش وبمشاركة المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين خليل. وجرى في خلاله التفاهم على عدة أمور منها:
أولاً: تثبيت التحالف السياسي والتعاون الانتخابي بحيث يكون الطرفان في لوائح مشتركة في كل لبنان.
ثانياً: الإبقاء على التوزيع القائم للحصص من جهة ولتوزيع المقاعد الخاصة بكل طرف من جهة ثانية.
ثالثاً: تثبيت التعاون الانتخابي مع النائبين السابقين وليد جنبلاط وطلال أرسلان في دوائر بيروت الثانية وحاصبيا - مرجعيون والبقاع الغربي. والانفتاح على تعاون انتخابي مع التيار الوطني الحر في أكثر من منطقة.
رابعاً: يترك حزب الله للرئيس بري إدارة أي تحالف ممكن أو تعاون مع تيار «المستقبل» في الجنوب أو بيروت أو جبل لبنان. وبحسب ما يرشح من معطيات، فإن الطرفين لا يظهران حماسة لإدخال تغييرات على أسماء المرشحين، وإن كان الأمر غير محسوم بصورة نهائية، لكن بري أكّد أن وزير المال ياسين جابر ليس مرشحاً للانتخابات، التزاماً بالاتفاق الذي رافق تشكيل الحكومة الحالية، والذي قضى بأن جميع الوزراء إضافة إلى رئيسها لا يترشحون للانتخابات النيابية المقبلة. من جهته، بدأ الحزب يكثّف اتصالاته مع القوى والأحزاب «الحليفة» و«الصديقة»، وفي ما خص العلاقة الخاصة مع التيار الوطني الحر، تكشف المصادر أنه عقد اجتماع أوّلي جمع النائب جبران باسيل بوفد من الحزب ترأّسه النائب علي فياض، تلاه اجتماع تفصيلي بين باسيل وفنيش، ما ساعد في وضع تصوّر مشترك، حول «المصلحة المبتغاة من كلا الطرفين، والتي قد يحقّقها التعاون في الاستحقاق الانتخابي، إن بالجملة أو بالمفرّق». ويعمل الطرفان حالياً على دراسة مُعمّقة لشكل التعاون المُرتقب، على أن يتوصّلا إلى خلاصات واضحة في المدة القريبة المقبلة.

وكتب إبراهيم بيرم في" النهار": في "بيت الوسط" الحافل بالزوار من كل ألوان الطيف السياسي، ظهر أخيراً الرباعي: إلياس بو صعب، وآلان عون، وإبراهيم كنعان، وسيمون أبي رميا، من بين ضيوف الرئيس سعد الحريري.
النواب الأربعة غادروا، كما هو معلوم، التكتل النيابي لـ "التيار الوطني الحر"، إما إبعاداً وإما استقالة، ولكن لأنهم أبوا أن يكون خروجهم هذا نهائياً من دورة الحياة السياسية والبرلمانية، اجتمعوا في حينه في إطار موحد اختاروا أن يطلقوا عليه اسم "اللقاء النيابي التشاوري"، دلالة على أنهم ليسوا في وارد الذهاب إلى تأسيس إطار سياسي منافس يرتب على نفسه مهمات ومسؤوليات عريضة، وأطلقوا على الأثر حراكاً سياسياً معقولاً تمثل في زيارات لفعاليات ولقاءات مع مرجعيات، وفي إطلاق مواقف سياسية تظهر هويتهم السياسية الجديدة.
بدا ظهور الرباعي (أبو صعب وعون وكنعان وأبي رميا) في "بيت الوسط" معاً بمثابة حدث، إذ إن هذا الظهور في هذا التوقيت بالذات يعني إصرار هؤلاء على الحضور مجتمعين في الساحة السياسية التي يعلمون أنها تشهد تحولات أفضت إلى خلط كل الأوراق ومعادلاتها وموازينها، بما يوجب على كل اللاعبين، كباراً أو صغاراً، البحث عن مطرح لهم.
لكن النائب آلان عون يفضل ألا يعطي اللقاء الذي جمع النواب الأربعة بالرئيس الحريري بعداً استثنائياً ينفصل عن طبيعة الحراك السياسي المحتدم الذي تشهده الساحة السياسية اللبنانية.
ويقول في تصريح لـ "النهار": "نحن بالأساس ككتلة نيابية، على علاقة جيدة بالرئيس الحريري، وحرصاء جداً على متابعتها، خصوصاً أن الجوامع والقواسم المشتركة بيننا عديدة إلى درجة تجعلنا مقربين بعضنا من بعض". ويضيف: "حتى لا يكون هذا اللقاء الذي جمعنا يتيماً، تفاهمنا على سبل التواصل والتنسيق مستقبلاً مع فريق عمل الرئيس الحريري، خصوصاً أنه أطلق في كلمته أمام ضريح والده، وفي اللقاء الذي جمعنا به، حراكاً سياسياً مستداماً، ليس في وارد أن يوقفه أو يجمده".
وهل يمكن إدراج هذا اللقاء في خانة البحث عن تفاهمات انتخابية في المرحلة المقبلة؟ يجيب عون: "المؤكد أننا لم نتطرق إلى هذا الموضوع، لكن كل شيء وارد والأمور مرهونة بأوقاتها، وكلنا نتحرك في ساحة متحولة اختلطت أوراقها وحساباتها حتى بات باب الاحتمالات مفتوحاً. وما يمكن استنتاجه من اللقاء أن الأمور عند دولته مربوطة أيضاً بالصيغة التي سيقررها للمشاركة في الانتخابات المقبلة، إذا ما حصلت، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات وحسابات. والثابت الذي لمسناه عنده أنه ماضٍ قدماً في خيار المشاركة في عملية إخراج البلاد من أزماتها، وأنه ليس في وارد العودة إلى الوراء".  
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" و" أمل" - صور اكدا الاستعداد لخوض الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني يوضح حقيقة الإشكال بين "امل" و "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"يهادن رئيس الحكومة ويعلن "تنظيم الخلاف" مع عون
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

اللبنانية

نبيه بري

المستقبل

حزب الله

الحريري

علي حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-02-19
Lebanon24
02:01 | 2026-02-19
Lebanon24
02:00 | 2026-02-19
Lebanon24
01:45 | 2026-02-19
Lebanon24
01:43 | 2026-02-19
Lebanon24
01:30 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24