تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
رئيس "بلوم بنك" يشرح أسباب الانهيار المالي وكيف يمكن استعادة الودائع (فيديو)
Lebanon 24
19-02-2026
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
في الحلقة الثالثة من "
بودكاست
مرساة" بعنوان "بين الانهيار والتعافي: كيف تنظر المصارف إلى الأزمة
اللبنانية
؟"، يقدّم
رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام لبنك
لبنان
والمهجر
سعد أزهري
قراءة اقتصادية شاملة للأزمة المصرفية.
تتناول الحلقة واقع القطاع المصرفي من منظور المصارف التجارية، فتبحث في طبيعة الأزمة وأسبابها، وتناقش مسألة
الفجوة
المالية من زاوية تحديد المسؤوليات وآلية توزيع الخسائر.
كما تستعرض رؤية المصارف لمسار التعافي والمحاسبة. لمتابعة الحلقة كاملة
اضغط هنا
.
(خدمات اعلانية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: القوات تعارض مشروع قانون الانتظام المالي وتؤكد ضرورة استعادة الودائع بالكامل
Lebanon 24
جعجع: القوات تعارض مشروع قانون الانتظام المالي وتؤكد ضرورة استعادة الودائع بالكامل
19/02/2026 17:42:51
19/02/2026 17:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراضات وملاحظات في الجلسة الحكومية الاولى لبحث "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"
Lebanon 24
اعتراضات وملاحظات في الجلسة الحكومية الاولى لبحث "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"
19/02/2026 17:42:51
19/02/2026 17:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بين مبدأ "استعادة الودائع" وكمائن السياسة.. هل يمرّ قانون "الفجوة المالية"؟
Lebanon 24
بين مبدأ "استعادة الودائع" وكمائن السياسة.. هل يمرّ قانون "الفجوة المالية"؟
19/02/2026 17:42:51
19/02/2026 17:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة حكومية ثانية اليوم لبحث "قانون الانتظام المالي والودائع" وسط تباينات حكومية واعتراضات
Lebanon 24
جلسة حكومية ثانية اليوم لبحث "قانون الانتظام المالي والودائع" وسط تباينات حكومية واعتراضات
19/02/2026 17:42:51
19/02/2026 17:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
بنك لبنان والمهجر
رئيس مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
المدير العام
سعد أزهري
بنك لبنان
اللبنانية
بلوم بنك
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي: طرابلس كانت وستبقى دوما في أولوية اهتمامنا ونحن سنبقى دوما الى جانب اهلنا
Lebanon 24
ميقاتي: طرابلس كانت وستبقى دوما في أولوية اهتمامنا ونحن سنبقى دوما الى جانب اهلنا
09:55 | 2026-02-19
19/02/2026 09:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يستقبل "فرح العطاء": إرادة الشباب اللبناني قادرة على تفتيت الجبال
Lebanon 24
عون يستقبل "فرح العطاء": إرادة الشباب اللبناني قادرة على تفتيت الجبال
10:36 | 2026-02-19
19/02/2026 10:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يجب أن نحلّ مشكلة لبنان
Lebanon 24
ترامب: يجب أن نحلّ مشكلة لبنان
10:25 | 2026-02-19
19/02/2026 10:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيت الوسط" محجٌّ للوفود السياسية والدينية.. ومطالبات بعودة الحريري للعمل السياسي
Lebanon 24
"بيت الوسط" محجٌّ للوفود السياسية والدينية.. ومطالبات بعودة الحريري للعمل السياسي
10:24 | 2026-02-19
19/02/2026 10:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام يحدد إجراءات صارمة لاستقدام الفنانين العرب والأجانب
Lebanon 24
الأمن العام يحدد إجراءات صارمة لاستقدام الفنانين العرب والأجانب
10:16 | 2026-02-19
19/02/2026 10:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
12:00 | 2026-02-18
18/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
11:01 | 2026-02-18
18/02/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
15:23 | 2026-02-18
18/02/2026 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
15:52 | 2026-02-18
18/02/2026 03:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
09:55 | 2026-02-19
ميقاتي: طرابلس كانت وستبقى دوما في أولوية اهتمامنا ونحن سنبقى دوما الى جانب اهلنا
10:36 | 2026-02-19
عون يستقبل "فرح العطاء": إرادة الشباب اللبناني قادرة على تفتيت الجبال
10:25 | 2026-02-19
ترامب: يجب أن نحلّ مشكلة لبنان
10:24 | 2026-02-19
"بيت الوسط" محجٌّ للوفود السياسية والدينية.. ومطالبات بعودة الحريري للعمل السياسي
10:16 | 2026-02-19
الأمن العام يحدد إجراءات صارمة لاستقدام الفنانين العرب والأجانب
10:09 | 2026-02-19
"الوفاء للمقاومة": إصرار الحكومة على اعتماد برنامجها أولوية حصرية السلاح هو إصرارٌ على وضع العربة أمام الحصان
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 17:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 17:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 17:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24