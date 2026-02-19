"اليونيفيل": نعمل يومياً في جنوب لبنان للمساهمة في منع التصعيد

أكدت (اليونيفيل) أنها تعمل يومياً في للمساهمة في منع التصعيد من خلال دعم الأطراف في تنفيذ التزاماتهم وفقاً للقرار 1701، الذي يعدّ إطاراً لتحقيق استقرار طويل الأمد.

وأضافت: "وبالتنسيق الوثيق مع ، نقوم بدوريات، ونراقب التطورات على طول الخط الأزرق، ونبلغ عن أي انتهاكات".