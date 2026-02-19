تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الأمن العام يحدد إجراءات صارمة لاستقدام الفنانين العرب والأجانب

Lebanon 24
19-02-2026 | 10:16
الأمن العام يحدد إجراءات صارمة لاستقدام الفنانين العرب والأجانب
أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بياناً دعا فيه كافة مستقدمي الفنانين العرب والأجانب، سواء كانوا أفراداً أو شركات، إلى الالتزام التام بإجراءات قانونية جديدة تهدف إلى صون حقوق صندوق التعاضد الموحد للفنانين.
 
ويستند هذا التعميم إلى قانون تنظيم المهن الفنية والمراسيم ذات الصلة، مؤكداً ضرورة التقيد بالخطوات المحددة تحت طائلة رد الطلبات واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وتضمنت الإجراءات ضرورة إبراز العقد الأصلي الموقّع مع الفنان لدى إدارة صندوق التعاضد مسبقاً للحصول على التأشيرة الرسمية قبل البدء بأي معاملة أخرى.
 
كما أوجب البيان تسديد رسم مالي بنسبة مئوية محددة من قيمة العقد لدى وزارة المالية لصالح الصندوق، مع ضرورة إرفاق نسخة عن العقد الممهور وإيصال الدفع ضمن المستندات المطلوبة للحصول على سمة الدخول من دوائر الأمن العام المختصة.

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

مكتب شؤون الإعلام

المديرية العامة

وزارة المالية

قانون تنظيم

مديرية ال

