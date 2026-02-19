الأمن العام يحدد إجراءات صارمة لاستقدام الفنانين العرب والأجانب

أصدر في بياناً دعا فيه كافة مستقدمي الفنانين العرب والأجانب، سواء كانوا أفراداً أو شركات، إلى الالتزام التام بإجراءات قانونية جديدة تهدف إلى صون حقوق صندوق التعاضد الموحد للفنانين.

ويستند هذا التعميم إلى المهن الفنية والمراسيم ذات الصلة، مؤكداً ضرورة التقيد بالخطوات المحددة تحت طائلة رد الطلبات واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.



وتضمنت الإجراءات ضرورة إبراز العقد الأصلي الموقّع مع الفنان لدى إدارة صندوق التعاضد مسبقاً للحصول على التأشيرة الرسمية قبل البدء بأي معاملة أخرى.

كما أوجب البيان تسديد رسم مالي بنسبة مئوية محددة من قيمة العقد لدى لصالح الصندوق، مع ضرورة إرفاق نسخة عن العقد الممهور وإيصال الدفع ضمن المستندات المطلوبة للحصول على سمة الدخول من دوائر المختصة.



