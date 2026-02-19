عون يستقبل "فرح العطاء": إرادة الشباب اللبناني قادرة على تفتيت الجبال

أكد رئيس الجمهورية أنه طالما وجد شباب مندفعون يؤمنون بوطنهم، فإن سيعود حتماً إلى سابق عهده وينظر إلى بتفاؤل.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من جمعية "فرح العطاء" برئاسة السيد مارك طربيه الحلو وبحضور الرئيس الفخري للجمعية النائب ملحم خلف ومحافظ القاضي مروان عبود.

واطلع على إنجازات الجمعية في ترميم الأبنية المتضررة جراء انفجار المرفأ والعدوان ، مشيداً بروح التطوع التي تجلت في مشاركة آلاف الشباب والشابات لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة.



، عرض رئيس الجمعية مسيرة العمل منذ منتصف الثمانينيات، مشيراً إلى النجاح في ترميم عشرات المباني في بيروت ومناطق أخرى بالتنسيق مع ومحافظة العاصمة.

وسلط الضوء على مشروع شارع المأمون في منطقة البسطة، حيث تمت إعادة مئات العائلات إلى منازلها بعد ترميم الأبنية المتضررة بدعم من متطوعين وشركات لبنانية، مؤكداً استمرار الجمعية في مد جسور المحبة بين اللبنانيين وتقديم الخدمات الإنسانية في ومختلف المناطق .







