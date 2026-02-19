تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عون يستقبل "فرح العطاء": إرادة الشباب اللبناني قادرة على تفتيت الجبال
Lebanon 24
19-02-2026
|
10:36
أكد رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
أنه طالما وجد شباب مندفعون يؤمنون بوطنهم، فإن
لبنان
سيعود حتماً إلى سابق عهده وينظر إلى
المستقبل
بتفاؤل.
جاء ذلك خلال استقباله وفداً من جمعية "فرح العطاء" برئاسة السيد مارك طربيه الحلو وبحضور الرئيس الفخري للجمعية النائب ملحم خلف ومحافظ
بيروت
القاضي مروان عبود.
واطلع
الرئيس عون
على إنجازات الجمعية في ترميم الأبنية المتضررة جراء انفجار المرفأ والعدوان
الإسرائيلي
، مشيداً بروح التطوع التي تجلت في مشاركة آلاف الشباب والشابات لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة.
من جهته
، عرض رئيس الجمعية مسيرة العمل منذ منتصف الثمانينيات، مشيراً إلى النجاح في ترميم عشرات المباني في بيروت ومناطق أخرى بالتنسيق مع
الجيش اللبناني
ومحافظة العاصمة.
وسلط الضوء على مشروع شارع المأمون في منطقة البسطة، حيث تمت إعادة مئات العائلات إلى منازلها بعد ترميم الأبنية المتضررة بدعم من متطوعين وشركات لبنانية، مؤكداً استمرار الجمعية في مد جسور المحبة بين اللبنانيين وتقديم الخدمات الإنسانية في
طرابلس
ومختلف المناطق
اللبنانية
.
العماد جوزاف عون
الجيش اللبناني
الرئيس عون
الإسرائيلي
اللبنانية
المستقبل
الجمهوري
رئيس عون
تابع
