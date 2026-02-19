بلوق يحذر من "انفجار اجتماعي": الغلاء الفاحش يدفع اللبنانيين نحو الانهيار

حذر رئيس "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" جهاد بلوق من خطورة المرحلة الاقتصادية الراهنة، معتبراً أن الارتفاعات القياسية وغير المسبوقة في أسعار السلع الأساسية والمحروقات تشكل مؤشراً على دخول البلاد مرحلة الانهيار المعيشي الشامل.

وأشار بلوق في بيان له إلى أن غياب الرقابة الجدية أدى إلى فوضى سعرية عارمة طالت الغذاء واللحوم والخضار، مما ضاعف الأعباء على الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين باتوا عاجزين عن تأمين أدنى احتياجاتهم اليومية.



وانتقد بلوق السياسات الحكومية التي اعتبر أنها ساهمت في تعميق الأزمة وتوسيع دائرة الفقر بدلاً من توفير شبكة أمان اجتماعي، مؤكداً أن الضغط المعيشي قد يتحول إلى عامل تفجير داخلي لا يمكن ضبط تداعياته.

وشدد على أن الأمن الغذائي بات مسألة سيادية تمس الاستقرار الوطني، داعياً السلطات إلى المبادرة فوراً لتصحيح السياسات المالية ومكافحة الاحتكار، كما حث النقابات والقوى السياسية على التحرك المنظم للدفاع عن كرامة المواطنين المعيشية عبر خطة طوارئ اقتصادية عاجلة تعيد التوازن للأسواق.









