تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان يواجه "الانفجار".. هذا ما قيلَ عن الجيش و "الحرب"

Lebanon 24
21-02-2026 | 13:00
A-
A+
لبنان يواجه الانفجار.. هذا ما قيلَ عن الجيش و الحرب
لبنان يواجه الانفجار.. هذا ما قيلَ عن الجيش و الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرَ موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً قال فيه إنّ الأنظار تتجهُ إلى منطقة شمال الليطاني في لبنان وسط دعوات دولية وإقليمية وحتى داخلية لتسريع خطوات حسم ملف نزع السلاح في لبنان.
 
 
التقرير يقول إنَّ الواقع الميداني والسياسي المعقد الذي يعيشه لبنان يوحي بأن مهمة الجيش اللبناني تصطدم بعوائق لوجستية، فيما يقول خبراء إنَّ ما تطلبهُ اللجنة الخماسية من ضغط الوقت غير ممكن في ظل عدم توافر الأدوات المناسبة لدى الجيش لتحقيقه، فضلاً عن أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي داخلي موحد، وهو ما لم يتحقق بعد، بانتظار أن يسهم مؤتمر دعم الجيش في حل هذه المشكلة.


ويلفتُ التقرير إلى أن هناك عوامل تنذرُ بأن الأوضاع مُقبلة على حالة انفجار داخلي، ما يضعُ لبنان في وضعٍ دقيق يُحاول فيه كسب عامل الوقت لتجنب الانزلاق إلى صدامٍ داخلي، خصوصاً وسط محدودية إمكانيات الجيش ورفض "حزب الله" نزع سلاح بالقوة قبل التفاهم على استراتيجية دفاعية.


وتقولُ أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتورة ليلى نقولا، إن "هناك جملة من العوائق التنظيمية والبنيوية والسياسية التي لا تزال تعترض عمل الجيش، لا سيما في ما يتعلق بمسألة حصر السلاح شمال الليطاني".


وتشير إلى أن "المؤسسة العسكرية تحتاج إلى قرار سياسي حاسم وموحد من مختلف الأطراف اللبنانية، إضافة إلى موقف واضح من الحكومة لكي تبدأ تنفيذ مهامها".


وتلفت نقولا إلى أنه "من بين التحديات الأساسية أيضاً العامل اللوجستي، إذ يفتقر الجيش إلى الإمكانات الكافية للاضطلاع بالمهمات الموكلة إليه"، موضحة أنَّ مؤتمر دعم الجيش يفترض أن يزوده بالقدرات الكافية.


ولفتت إلى أن "التفاهم في 27 تشرين الثاني 2024، الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية وإسرائيل، وجرى توقيعه برعاية كل من الولايات المتحدة وفرنسا، يتضمن بنوداً تتحدث عن تعزيز قدرات الجيش ودعمه، إلا أن هذا الدعم لم يتحقق حتى الآن، لذلك لم يستطع الجيش تعزيز التجنيد أو تحسين الرواتب بما يضمن جهوزية تامة لعديده، ما يعني أن الأمور اللوجستية والمادية تضغط عليه".


واعتبرت نقولا أن "الجيش لا يرغب في الانزلاق إلى أي اشتباك داخلي قد يؤدي بطبيعة الحال إلى حرب أهلية"، مؤكدة أنه "لا الرغبة ولا القدرة متوافرتان لمثل هذا السيناريو، بما في ذلك احتمال المواجهة مع حزب الله في حال رفض تسليم سلاحه شمال الليطاني، مشيرة إلى أن "إسرائيل لم تنفذ أياً من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 27 تشرين الثاني 2024".


وأوضحت نقولا أن "الضغوط الخارجية على لبنان قائمة، غير أن قدرات الجيش تبقى محدودة، وما تطلبه اللجنة الخماسية من تسريع الخطوات لو كان ممكناً تنفيذه، لكان الجيش قد أقدم عليه، إلا أن الانقسام السياسي الداخلي لا يزال قائماً حول هذا الموضوع". (إرم نيوز)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن "قوة الرضوان" و "الحزب".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لبنان يواجه خطر "القائمة السوداء" وصندوق النقد طلب تعديل "خطة الإنقاذ"
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قيل عن "الرسائل المشفرة" ضمن "واتسآب".. تحقيقات تجري!
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الدولة اللبنانية

جامعة اللبنانية

الجيش اللبناني

في الجامعة

اللبنانية

الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:48 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:10 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:02 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:48 | 2026-02-21
Lebanon24
14:30 | 2026-02-21
Lebanon24
14:15 | 2026-02-21
Lebanon24
14:10 | 2026-02-21
Lebanon24
14:02 | 2026-02-21
Lebanon24
13:19 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24